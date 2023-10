Parma, 80enne uccide la moglie e poi tenta il suicidio: è morto in ospedale

Siamo in provincia di Parma dove un’80enne, nel pomeriggio di ieri, ha sparato alla moglie uccidendola dopo ha tentato di togliersi la vita. All’arrivo dei soccorsi la donna era già morta mentre l’uomo si trovava in gravissime condizioni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma ma è deceduto nella serata di ieri.

Ignare le cause di questo gesto, i due erano tornati in Italia da una decina di anni dopo aver vissuto per molto tempo in Inghilterra. Entrambi avevano problemi di salute. Si ipotizza che questo gesto estremo sia dovuto alla disperazione per la gravità della malattia della moglie. L’unica figlia della coppia vive attualmente a Londra. Aperta un’inchiesta dai carabinieri.

Ennesima tragedia familiare si è consumata nella giornata di ieri, 04 ottobre 2023. Questa volta ci troviamo in una frazione di Bardi, un paese che si trova in provincia di Pama, qui un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie e poi ha tentato di togliersi la vita.

In un primo momento l’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale Maggiore che si trova a Parma ed in gravissime condizioni, è infatti ricoverato all’interno del reparto di rianimazione.

Ha riportato una ferita d’arma da fuoco alla tempia, a causa della gravità delle ferite è morto nella serata di ieri. Si chiamava Bernard Zucconi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe prima sparato alla moglie, uccidendola e dopo ha tentato di togliersi la vita.

Ad accorgersi di quanto avvenuto una familiare che ha dato subito l’allarme e ha chiamato il 118. All’arrivo, i soccorsi hanno trovato il corpo della donna nel salotto di casa, mentre l’uomo era riverso sulla porta con una ferita alla tempia.

È stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso presso l’ospedale, ma purtroppo neanche lui ce l’ha fatta, è deceduto presso la struttura ospedaliera a causa delle gravi ferite.

La vittima è una donna di 83 anni, il suo nome era Eleonora Moruzzi, da tempo aveva diversi problemi di salute, in particolare di deambulazione.

Il marito l’avrebbe uccisa mentre era in salotto, avrebbe poi coperto il corpo con telone, si sarebbe poi seduto sul divano del suo appartamento tentando di uccidersi.

Anche lui aveva diversi problemi di salute, e da tempo la coppia parlava di lasciare la propria abitazione per trasferirsi all’interno di una casa di riposo.

Dall’Inghilterra all’Italia

La coppia era rientrata in Italia da circa una decina di anni, infatti pima avevano vissuto in Inghilterra dove avevano lavorato per la nota catena alimentare Fish and Chips.

Qui in Italia avevano scelto di vivere in provincia di Parma nell’abitazione dove sono stati rinvenuti i corpi.

I due avevano una figlia che attualmente vive ancora a Londra. Ora sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri di Parma, Bardi e Borgato per capire le cause di questo ennesimo gesto estremo.

L’ipotesi principale è quella legata ai motivi di salute, la moglie soprattutto era gravemente malata.