Monaco: bimba di sette anni schiacciata da una statua

La tragedia è avvenuta in un hotel dove la bimba, figlia di una coppia di avvocati di Napoli, stava giocando con altri bambini.

Il triste episodio è successo durante il tardo pomeriggio di venerdì. Nei secondi successivi all’incidente, la bambina era stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale per cercare di salvarle la vita.

Colpita dal marmo: per la bimba napoletana non c’è stato nulla da fare

Il terribile episodio è avvenuto in un albergo di Monaco di Baviera, in Germania, dove la piccola Lavinia, di soli sette anni, alloggiava insieme ai suoi genitori per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Da quanto si è appreso dalla ricostruzione della polizia tedesca, la piccola stava giocando nel giardino dell’hotel con altri bambini vicino a una statua di marmo quando, per ragioni da investigare, una lastra di centinaia di chilogrammi è improvvisamente crollata. La bambina è stata tragicamente colpita davanti agli occhi atterriti di mamma e papà. Lavinia è stata immediatamente soccorsa dal padre e trasportata in ospedale ma, nonostante tutti gli sforzi compiuti per salvarla, per lei non c’è stato niente da fare.

La procura bavarese ha sequestrato il corpicino di Lavinia e aperto un’inchiesta per capire le ragioni di questa terribile tragedia. Le autorità locali hanno provveduto ad ascoltare i genitori e il responsabile dell’hotel per far luce sull’accaduto. Da quanto è emerso dai primi sopralluoghi della polizia di Monaco, la lastra di marmo non era fissata da nessuna parte e si reggeva in piedi soltanto per il peso della sua gran mole.

I genitori di Lavinia, stretti nel loro immenso dolore, dovranno aspettare i risultati dell’autopsia sul corpo della bimba prima di porter riportare la loro figlia a casa, a Napoli.

I genitori di Lavinia: “Sarai sempre il nostro angelo”

Il papà di Lavinia, Michele Trematerra, e la mamma della bimba, Valentina Poggi, sono una coppia di noti avvocati civilisti di Napoli. Alcuni colleghi e amici dei genitori di Lavinia hanno appreso della tragedia da un post di addio pubblicato su Facebook da mamma Valentina: “Sei e sarai sempre il nostro angelo. Rip in pace Amore della nostra vita“.

La notizia della tragedia della loro bambina ha commosso tutta la classe forense napoletana. Per mezzo dell’avvocato Rocco Truncellito il Sindacato forense si è unito al ricordo di Lavinia con un toccante messaggio di cordoglio e di preghiera rivolto ai suoi genitori.