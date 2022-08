Il Regno Unito è di nuovo il malato d’Europa?

Il Regno Unito concentra i mali della sua economia dando la colpa all’aumento dei prezzi dell’energia, una spirale al rialzo e la carenza di manodopera con un governo paralizzato in attesa del successore di Boris Johnson.

Le decine di scaricatori di porto che sono stati piantati per tutta la settimana alla rotonda di accesso al porto di Felixstowe, sulla costa orientale dell’Inghilterra, ricevono continue dimostrazioni di sostegno, al suono del clacson o ad alto volume dalla finestra, dai conducenti che passano vicino a loro. 1.900 lavoratori all’ingresso principale delle merci in arrivo nel Regno Unito – il 43% delle importazioni – hanno sostenuto massicciamente uno sciopero di otto giorni.

Il Regno Unito si avvia ad una recessione economica come alla fine degli anni ’70

Chiedono un aumento salariale vicino al 10%, il livello in cui si trova attualmente l’inflazione nel Paese. L’azienda, che nel 2020, al culmine della pandemia, aveva un utile prima delle tasse di 72 milioni di euro, propone un aumento vicino al 7,5%. Non c’è comprensione. Né ci sono stati altri scioperi che hanno trasformato questi ultimi due mesi nell'”estate del malcontento” britannica: ferrovie, autobus, metropolitane, impiegati dei servizi postali e persino difensori pubblici.

Il sostegno della popolazione alle richieste salariali delle varie confederazioni è stato costante. La principale confederazione britannica delle organizzazioni dei lavoratori, la TUC, ha avvertito severamente dell’arrivo di conflitti a cascata con il progredire dell’anno: insegnanti, infermieri, impiegati delle poste, funzionari municipali, scaricatori di porto…” gli stipendi sono congelati o tagliati, e lo sentono di più e più in tasca”, ha annunciato Frances O’Grady, segretario generale della TUC.

L’Europa si avvia verso la recessione, ma il Regno Unito simboleggia la tempesta perfetta e molti economisti cominciano a chiedersi se, ancora una volta, come accadde alla fine degli anni ’70, il Paese che Boris Johnson ha dovuto lasciare a metà del suo mandato, e che ancora non ha un governo stabile, è ancora una volta “il malato d’Europa”.

Tutto ciò che sta accadendo sulla terraferma è aggravato sull’isola. L’aumento del prezzo del gas e dell’elettricità colpisce molti paesi, ma il modo in cui sia il governo che le istituzioni britanniche stanno affrontando il problema porta il Regno Unito proprio a una grave situazione di povertà energetica.

Poiché, nel 2019, il Primo Ministro conservatore, Theresa May, ha imposto limiti al prezzo medio annuo che le aziende potevano addebitare ai consumatori, l’organismo di regolamentazione dell’Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem, nel suo acronimo in inglese) rivede tale limite ogni sei mesi, ora ogni tre, per evitare gravi interruzioni del mercato. Ad ottobre 2021 la cifra era di circa 1.500 euro in media all’anno per famiglia. Per lo stesso mese del 2022, Ofgem ha confermato questo venerdì che il prezzo salirà a 4.200 euro.

“Devi agire, e devi agire ora. Questo governo zombie deve svegliarsi prima del 5 settembre [la data prevista per l’annuncio della sostituzione di Johnson]. Il dibattito per la leadership del Partito conservatore non può più ignorare questo cataclisma nazionale, che colpisce la salute mentale e persino la vita stessa delle persone”, afferma Martin Lewis, fondatore del sito MoneySavingExpert.

Il problema del gas è solo la punta dell’iceberg di un Paese in crisi

Anche in questo campo, soluzioni drastiche si incontrano con proposte drastiche. Il movimento Don’tPayUK (Don’t Pay, Regno Unito), che ha raccolto quasi 150.000 firme, intende raggiungere un milione di sostenitori, e che tutti smettano di pagare i fornitori di energia dal 1 ottobre, se l’aumento dei prezzi sarà insostenibile.

I social network hanno reso molto più potente questo movimento, che utilizza anche una risposta graduale per aumentare la pressione sulle aziende. Il primo passo dei cittadini ribelli sarebbe quello di cancellare l’addebito diretto degli incassi. In questo modo, impedirebbero all’azienda di addebitare prima e spiegare in seguito.

A differenza di altri paesi come Francia o Spagna, che hanno agito direttamente sui prezzi dell’energia all’ingrosso per alleviare i cittadini, il governo conservatore di Johnson ha consentito alle aziende di trasferire tutti gli aumenti dei prezzi del gas ai consumatori. Nonostante Rishi Sunak, uno dei due contendenti al processo primario lanciato quest’estate per eleggere un nuovo primo ministro, abbia annunciato lo scorso giugno un aiuto di quasi 500 euro a famiglia, per far fronte ai costi energetici, l’accelerazione dell’aumento dei prezzi ha fatto questi sussidi insufficienti.

Sia Sunak che la sua rivale e nettamente favorita nei sondaggi, Liz Truss, hanno evitato qualsiasi proposta che influisca direttamente sul modo in cui operano le aziende. È vero che, seppur a malincuore, Sunak ha finalmente approvato una tassa straordinaria —windfall tax, in inglese— sui “profitti scesi dal cielo” delle compagnie energetiche, ma, in generale, i due concorrenti per la leadership conservatrice solo Propongono una riduzione dell’Iva o un aiuto più diretto alle famiglie.