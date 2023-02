Mischia caffè e acetone, ecco perché le donne di pulizia lo fanno spesso

By

Caffè e acetone sembrano due ingredienti lontani tra loro? Eppure le donne di pulizia non ne possono fare a meno: si usano in questo modo.

Pulire casa è sempre una corsa contro il tempo e non sempre i prodotti a disposizione aiutano. Nella maggior parte dei casi si usano detergenti ricchi di conservanti o agenti chimici che rovinano le superfici, lasciando aloni e macchie di ogni tipologia. Gli esperti del pulito hanno trovato una miscela unica nel suo genere, mettendo insieme due ingredienti totalmente opposti ma di uso comune: il caffè e l’acetone. Che cosa succede se vengono mescolati insieme? Scopriamolo subito.

Caffè e acetone, il mix perfetto degli esperti del pulito

Gli esperti del pulito aiutano sempre a trovare dei mix particolari ma perfetti per la pulizia, senza dover ricorrere a prodotti non economici e ricchi di agenti chimici a volte anche corrosivi. Chi vuole un pulito impeccabile per le superfici ricorre alla miscela di caffè e di acetone, con un risultato finale ottimo.

Gli ingredienti sono:

½ tazza di caffè

½ tazza di acetone

1 cucchiaio di sapone liquido

Una volta che si hanno a disposizione tutti questi ingredienti, procedere in questo modo:

Prendere una ciotolina in vetro pulita

Versare il caffè liquido freddo (non zuccherato)

Versare 1/2 bicchiere di acetone

Mescolare bene sino a quando tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati tra loro

Aggiungere poi il sapone liquido

Mescolare nuovamente sino a quando non si potrà ottenere una sostanza unica.

A questo punto la miscela deve essere versata dentro un flacone spray, agitandola nuovamente al fine che tutti gli ingredienti possano fare effetto.

A cosa serve la miscela di caffè e acetone: usi e consigli

Le proprietà di questi tre ingredienti sono molto importanti e vengono usati nella maggior parte dei casi per le superfici in acciaio. È un mix potente per eliminare tutte le incrostazioni che si sono depositate su casseruole e padelle.

Come usarla al meglio questa sostanza? Basterà spruzzare una dose generosa sulla parte da disincrostare e attendere qualche minuto che faccia effetto. Subito dopo prendere una spugnetta per i piatti e strofinare energicamente sino a quando l’incrostazione non sarà stata eliminata.

Stesso discorso per la cappa in acciaio, che si può pulire e disincrostare con questa miscela di caffè e acetone. Si usa allo stesso modo, infatti basterà spruzzare la miscela direttamente sulla superficie e attendere qualche secondo. Passare poi una spugna ed eliminare tutto il grasso depositato durante la settimana. Risciacquare con un panno pulito e terminare con un panno asciutto.

Riepilogando, la miscela di caffè e acetone con un pizzico di sapone per i piatti potrà eliminare ogni tipo di grasso e bruciatura dall’acciaio. Si può usare tutti i giorni senza alcun timore, facendo attenzione a crearla sempre nuova prima dell’uso.