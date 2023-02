Tim down, segnalati disservizi sulla rete: si esclude attacco hacker

Tim down del 5 febbraio 2023: segnalati disservizi sulla rete. L’azienda si è messa subito al lavoro per risolvere il problema. Si esclude attacco hacker.

Tim down: segnalati diversi disservizi sulla rete, principalmente nel corso della mattinata del 5 febbraio. Secondo il primo riscontro fornito dalla polizia, pare che non si tratti di un attacco hacker. Al momento, l’azienda si è messa a lavorare, al fine di risolvere la problematica riscontrata. Tanti gli utenti che si sono affidati ai social per esprimere il proprio disagio, in questa giornata in cui in molti avrebbero dovuto assistere alle partite della Serie A in programma su Dazn.

Tim down: disservizi sulla linea, pioggia di segnalazioni

La polizia postale esclude che si tratti di un attacco hacker in merito ai disservizi che sono stati riscontrati, in mattinata, sulla rete Tim. I clienti del noto operatore telefonico e di servizi di rete hanno segnalato problemi di connessione a internet.

Il sito Downdetector indica che le segnalazioni effettuate dagli utenti hanno subito un’impennata molto forte a partire dalle ore 12, ora precisa in cui il down è effettivamente iniziato. Un altro picco, inoltre, è stato individuato alle ore 13.30.

Su Twitter, sono stati tanti gli internauti che hanno espresso il proprio disagio nei propri post, chiedendo alla società di ridare loro la connessione che pagano regolarmente. Alcuni hanno citato in causa il Codacons chiedendo di intervenire sulla spigolosa questione che ha riguardato milioni di persone.

Si esclude attacco hacker

La Polizia postale ha escluso un attacco hacker in relazione alla problematica che si è venuta a creare, parlando, in sostanza, di problemi di natura ttecnica che riguarderebbero sia la linea fissa che quella mobile. Disservizi, inoltre, sono stati segnalati anche per quel che concerne il 4G.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito inglese NetBlocks – che si occupa di cybersicurezza – la connettività della rete italiana avrebbe avuto una riduzione “al 26% di quella ordinaria”.

Un disservizio che è andato, inevitabilmente, ad incidere anche sulla fruizione delle partite di Serie A che erano in programma nella giornata odierna. Alcuni utenti credevano di non riuscire a vedere gli incontri di calcio, a causa di un problema legato a DAZN, per poi scoprire che si trattava, invece, della connessione fornita da Tim.

Oltre a non riuscire a connettersi al servizio di streaming sportivo, gli utenti hanno fatto notare anche l’impossibilità di aprire specifici siti internet, nonché diversi rallentamenti nell’apertura delle pagine su altri.