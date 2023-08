Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato gravemente un bambino di 8, il fatto è avvenuto in una scuola in Germania. Ora si trovano entrambi in ospedale.

La chiamata di emergenza ha portato subito le forze dell’ordine a recarsi sul posto, una scuola nel land tedesco della Sassonia. Qui hanno trovato una scena davvero terribile in cui appunto il minorenne armato di coltello stava aggredendo il piccolo provocandogli ferite importanti. L’assalitore è stato neutralizzato e poi ricoverato in ospedale insieme alla giovane vittima, al momento non sono chiari i motivi del gesto: cosa potrebbe avere spinto il ragazzo ad attaccare un bambino così piccolo? Non ci è dato saperlo al momento ma possiamo inquadrare già una situazione di instabilità psichica, la stessa che d’altronde accomuna tutti i criminali che abbiamo visto in casi analoghi, attaccare con armi da fuoco le scuole. Sembra quasi una moda, in realtà è un qualcosa che nasconde un disagio profondo da parte di queste persone, anche perché un dettaglio molto grave è anche la reazione del giovane dopo aver tentato di uccidere il bambino, difatti si è dato fuoco ma gli agenti gli hanno evitato la dolorosissima morte. Vediamo cosa è successo.

Germania: 16enne accoltella un bambino a scuola

Siamo in una scuola di Bischofswerda, nella regione della Sassonia, per riportare un fatto sconcertante che di nuovo ha come vittime bambini innocenti. O meglio, in questo caso la tragedia è stata sfiorata perché il bambino di 8 anni aggredito all’interno della scuola tedesca ha riportato sì gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ma partiamo con ordine, era una giornata come tante nella scuola, quando poco prima delle 10, un giovane di 16anni è entrano nella struttura armato di coltello e ha iniziato a seminare il panico fra insegnanti e bambini. Uno di loro appunto è rimasto gravemente ferito e dopo il folle gesto l’autore di è dato fuoco. Però gli agenti che già erano sul posto sono riusciti a spegnere le fiamme e quindi trasferire i due minorenni in ospedale.

Da quanto appreso, sappiamo che il 16enne ha fatto irruzione nella scuola elementare in Germania intorno alle 9.40 di questa mattina seminando il panico fra i presenti. Ha iniziato a correre nella struttura e poi si è introdotto nella classe del bambino brandendo il coltello a caso. Questi movimenti lo hanno ferito più volte alla testa e al collo in maniera seria ma sebbene sia in condizioni gravi, i medici dell’ospedale che lo hanno in cura hanno riferito che è stato stabilizzato e non è in pericolo di vita.

Una buona notizia per i familiari, sconvolti per quanto accaduto proprio come quelli degli altri bambini, degli insegnanti e degli operatori scolastici. Positivo anche il fatto che il ragazzo se la caverà, ha infatti solo portato alcune ustioni, in questo modo potrà rispondere di ciò che ha fatto, un gesto gravissimo che però possiamo inquadrare in un’escalation di violenze analoghe che sembra che stiano prendendo piede in diversi Stati.

L’assalto di oggi ci porta anche a riflettere sulla mancanza della vigilanza nelle scuole, specialmente nei punti di ingresso. Questa è necessaria proprio perché fatti come quello avvenuto oggi in Germania sono purtroppo sempre più frequenti.

La situazione è sotto controllo

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia e le ambulanze. La chiamata è stata effettuata dal personale scolastico.

L’area è stata circondata e gli studenti messi in salvo. Nel frattempo gli agenti cercavano di bloccare il 16enne in evidente stato di agitazione e confusione, che ancora brandiva il coltello. Improvvisamente la situazione è degenerata ulteriormente e ha tentato di uccidersi, dandosi alle fiamme.

Queste sono state spente dal custode della scuola che ha usato un estintore e anche in questi frangenti è stato importante il lavoro delle forze dell’ordine che in poco tempo hanno riportato la situazione sotto controllo. Tanta la paura, specialmente perché non riusciamo davvero a spiegare gesti simili.

Una mattinata che doveva essere tranquilla, stravolta dalle gesta di un folle: quante volte ancora dovremmo leggere notizie del genere in cui sappiamo che gli epiloghi possono essere peggiori?

Sul posto è ancora impegnata la task force per il controllo dell’area ma possiamo dire che la situazione sia tornata alla normalità anche se di certo rimane un grande spavento per i residenti di zona.