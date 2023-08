iPhone 15, i cavi USB avranno lo stesso colore dello smartphone?

By

I cavi USB dei nuovi iPhone 15 potrebbero avere lo stesso colore dello smartphone: ecco tutte le indiscrezioni.

Secondo le descrizioni che provengono dalla filiera produttiva cinese, pare che i nuovi iPhone 15 saranno dotati di cavi USB che avranno lo stesso colore dello smartphone con il quale saranno venduti. Una informazione che è iniziata a circolare, grazie ad un’immagine trapelata in rete, sui nuovi dispositivi di casa Apple che saranno presentati nel Keynote in programmazione il 12 settembre 2023.

iPhone 15, i cavi USB avranno lo stesso colore del nuovo melafonino?

Tale notizia deriva da un’immagine che è trapelata in rete e che non lascerebbe dubbi su questo particolare dettaglio di nuovi melafonino di casa Apple.

Oltre a questa novità cromatica, gli iPhone 15 saranno equipaggiati di una nuova interfaccia USB di tipo C, secondo quanto si apprende dal leaker Majin Bu.

Quest’ultimo, infatti, pubblicato su X un post nel quale è presente una immagine con dei cavi e connettori USB-C, declinati in vari colori, ossia porpora, rosa, nero, giallo e bianco.

In base a quanto si può notare dalla foto pubblicata in rete, pare che i cavi dei nuovi iPhone 15 saranno decisamente spessi e concepiti al fine di evitare ingarbugliamenti e danni, in particolare, sulle estremità, lato del cavo maggiormente esposto a rotture.

Cavi lightning e cover precedenti diventeranno obsoleti

Sicuramente, i cavi colorati saranno apprezzati da un pubblico decisamente vasto che ama abbinare il proprio smartphone agli accessori in dotazione.

C’è da dire, inoltre, che tale scelta potrebbe comportare una ulteriore tappa all’interno del processo di creazione degli smartphone e, quindi, un maggiore dispendio di risorse, rispetto alla creazione di semplici i cavi bianchi come finora fatto.

Come ricorderete, inoltre, Apple ha deciso, a partire dal 2020, di fornire i propri dispositivi senza l’alimentatore, ma solo con la il cavo per caricarli, eventualmente da connettere ad un alimentatore già in possesso.

Una mossa che ha fatto guadagnare all’azienda da qualche punto in più per quel che concerne la tutela dell’ambiente.

Per alcuni, però, la mancanza di alimentatore, nonché di auricolari, risulta essere un grosso problema, considerando anche il costo finale del melafonino.

Da tenere, infine, in considerazione anche il fatto che molti cavi Lightning, di precedenti produzioni diventeranno, inevitabilmente obsoleti e, quindi, dovranno essere sostituiti necessariamente.

Anche diverse custodie, infine, di smartphone delle generazioni antecedenti non potranno essere riutilizzate sui nuovi smartphone, che avranno forme e dimensioni diverse.