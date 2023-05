By

La Corte Suprema spagnola ha decretato la vittoria di Miguel Bosè nella causa contro l’ex compagno, Ignacio Palau, che voleva far riconoscere i loro quattro figli come fratelli. Ecco il verdetto finale.

È durata anni la battaglia legale tra Miguel Bosè, cantautore e attore spagnolo, e il suo ex Ignacio Palau, noto scultore, una causa in cui sono stati coinvolti i loro quattro figli.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato da Palau, che avrebbe voluto il riconoscimento dei quattro figli, due avuto da lui e due avuti da Bosè, come fratelli. Ma per la Corte la ragione sta dalla parte di Miguel Bosè.

Miguel Bosè vince la causa contro il suo ex compagno

Per più di vent’anni Miguel Bosè è stato con lo scultore Ignacio Palau, tanto che i due hanno deciso di avere quattro figli insieme, tramite madre surrogata, due riconosciuti come figli biologici del cantante e altri due del compagno.

Ora, che la relazione è finita, è iniziata qualche anno fa una causa legale, in cui Ignacio Palau ha richiesto il riconoscimento dei due figli biologici di Bosè come suoi, facendo diventare per legge i quattro ragazzi fratelli.

Miguel Bosè e i suoi avvocati, però, hanno richiesto il rigetto di questo ricorso mosso da Palau e ora la Corte Suprema spagnola decide così: Miguel Bosé è solo il padre di Diego e Tadeo, che attualmente hanno 11 anni, mentre Ivo e Telmo, 10 anni, sono solo di Igancio Palau.

La Corte ha, infatti, stabilito che i legami affettivi non bastano per riconoscere la paternità dei due minori a Ignacio Palau, per ottenere questo avrebbe dovuto adottarli legalmente.

Nella sentenza si legge: “Indipendentemente dalle circostanze della nascita dei figli o dal sesso dei genitori, il mero legame socio-affettivo dei minori tra loro e con chi era il compagno del rispettivo padre non è sufficiente per stabilire la filiazione”.

Al momento, Miguel Bosè vive con i suoi due figli in Messico, mentre gli altri due ragazzi vivono con Palau in Spagna.

La relazione del cantante e Ignacio Palau, una storia travagliata

Il cantante spagnolo Miguel Bosè e Ignacio Palau hanno avuto una relazione per oltre due decenni, una storia molto importante che li ha portati a diventare genitori.

I due si sono conosciuti a Valencia, in una discoteca, e all’epoca Bosè aveva 37 anni mentre il giovane scultore solo 19.

La coppia si innamorò, così Ignacio Palau lasciò Valencia per trasferirsi a casa del noto cantante a Somosaguas, un periodo di rivoluzione totale nella sua vita visto che lasciò il suo lavoro per seguire Bosé durante i suoi tour.

Dopo anni di relazione, in cui il loro rapporto si è fatto sempre più intenso, Miguel e Ignacio decisero di diventare genitori, tramite maternità surrogata, dopo ben 26 anni di relazione.

Dopo la nascita dei quattro bambini, Miguel Bosè decide di portare tutta la sua famiglia a Panama, dove avrebbe conciliato meglio il suo lavoro con la sua famiglia.

Ma da qui cominciarono i problemi tra lui e il suo compagno, un ennesimo sconvolgimento che ha messo a dura prova il loro amore.

Infatti, il loro rapporto venne offuscato da una crisi molto importante, che li portò poi alla separazione nel 2018.