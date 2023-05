Chrome, arriva la nuova funzione che corregge gli errori presenti negli URL

Chrome introduce una nuova funzione che permette di correggere gli URL digitati in maniera errata nella barra degli indirizzi.

Sei stanco di inserire URL errati nel tuo browser? Ogni volta che digiti un indirizzo web, finisci sempre su una pagina non trovata? Non preoccuparti. Chrome ha la soluzione per te. La nuova funzione del famoso browser ti aiuta a correggere gli errori presenti nelle URL in modo facile e veloce. Ecco come funziona.

Chrome, una nuova funzione per correggere gli errori presenti nelle URL

Chrome è uno dei browser più utilizzati al mondo, ma spesso anche i navigatori web più esperti possono commettere errori nella digitazione degli URL. Grazie alla nuova funzione di correzione degli errori presenti negli indirizzi digitati nella barra di ricerca, il problema può essere facilmente risolto, senza dover cercare manualmente l’indirizzo corretto.

La nuova funzione può essere utilizzata gratuitamente da tutti gli utenti del browser. Questa innovativa opzione si attiva automaticamente ogni volta che viene trovato un errore nell’URL digitato dall’utente.

Per esempio, se stai cercando “google.com” e per qualche motivo digiti “googel.com“, la funzione di correzione degli errori ti proporrà immediatamente l’indirizzo corretto. In questo modo, non dovrai preoccuparti di perdere tempo a cercare la pagina giusta su Internet.

Questa nuova funzionalità è molto utile anche per coloro che lavorano con link o immagini sul proprio sito web: basta inserire l’URL errato della pagina o dell’immagine per ottenere rapidamente quello giusto grazie alla correzione automatica del browser.

Grazie a questa fantastica novità introdotta da Chrome, navigare sul web diventa ancora più facile e veloce.

Tale funzione disponibile già dal 2019

A breve, gli utenti potranno testare le nuove funzionalità, giusto il tempo di lanciare questa nuova opzione al pubblico. Gli utenti possono, dunque, avere accesso alle nuove caratteristiche del browser e poter fornire un feedback sul loro utilizzo.

La nuova funzione offre numerosi vantaggi all’utente: essendo capace di correggere automaticamente gli errori nelle URL, evita spiacevoli inconvenienti come pagine non raggiungibili o reindirizzamenti indesiderati.

Grazie alla sua capacità di individuare eventuali problemi nella digitazione dell’URL, diventa uno strumento prezioso anche dal punto di vista della sicurezza informatica ed evitare phishing e frodi online su siti fraudolenti.

L’introduzione della nuova funzione dimostra ancora una volta l’impegno costante del team Chrome nell’offrire ai propri utenti un servizio all’avanguardia e sempre più efficiente nel soddisfare le esigenze dei navigatori del web.

Come utilizzare la nuova funzione di correzione degli indirizzi digitati male

La nuova funzione di Chrome che consente di correggere gli errori negli URL è facile da utilizzare e, come annunciato dal colosso di Mountain View, sarà disponibile, nei prossimi mesi, anche per i dispositivi mobili.

Innanzitutto, assicurati di avere la versione beta più recente del browser installata sul tuo dispositivo. Dopo aver fatto ciò, accedi alla pagina web con l’URL che desideri correggere.

Se c’è un errore nell’URL della pagina web, vedrai un messaggio nella barra degli indirizzi in alto a destra del tuo schermo. Clicca su questo messaggio e seleziona “Correggi” per avviare il processo di correzione dell’errore.

Chrome mostrerà – quindi – una serie di suggerimenti per correggere l’errore nell’URL della pagina web. Seleziona quello che sembra essere il suggerimento più appropriato e fai clic su “Applica“.

Dopo aver applicato la correzione all’URL della tua pagina web, Chrome ti reindirizzerà automaticamente alla versione corretta della stessa.