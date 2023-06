Micosi unghie, il rimedio per liberarsene facilmente: non sarà più un problema

Come combattere una volta per tutte la micosi alle unghie? Con questo metodo si potranno finalmente sfoggiare unghie sane e belle.

La micosi alle unghie non è da sottovalutare. Questo è un fungo potente che si insinua sulle unghie, dal colore giallo intenso. Dona spessore ed è esteticamente non gradevole. È una condizione comune che accomuna moltissime persone, soprattutto dopo un inverno freddo: i piedi sono stati dentro le scarpe per diverso tempo, le unghie non hanno potuto respirare e i funghi hanno prolificato tra poca igiene e sudore. Cosa usare per sconfiggere questo fungo definitivamente?

Metodo per eliminare la micosi alle unghie

L’unghia dell’alluce ha subito un piccolo trauma oppure dopo il lungo inverno ha un aspetto molto strano. Dopo la doccia sono comparse delle macchie importanti, con il la parte esterna scura e spessa. Inoltre è molto debole e non si riesce a capire cosa sia accaduto. In realtà è la micosi delle unghie, un fungo comune che attacca direttamente l’unghia.

Sono dei piccoli funghi che si annidano su mani e piedi per poi prolificare e attaccare direttamente le unghie, già deboli e danneggiate. C’è un rimedio del tutto naturale che può aiutare a sconfiggere il fungo in poco tempo. Prima di tutto il piede deve essere pulito, mentre le unghie prive di ogni tipo di smalto.

Prendere un batuffolo di cotone con dell’aceto di vino bianco e tamponare la zona con il fungo. Il trattamento dovrà essere applicato la mattina e la sera per due mesi consecutivi. Il risultato sarà ottimale e il fungo sarà completamente scomparso. Una soluzione completamente naturale, un rimedio casalingo economico che promuove la crescita sana dell’unghia dopo soli due mesi.

Altri suggerimenti dagli esperti

Tra gli altri accorgimenti da adottare, le calze andrebbero cambiate tutti i giorni. Inoltre, in pochi sanno che l’acqua alimenta i funghi per questo motivo è doveroso asciugare bene la parte tra le dita dei piedi dopo ogni doccia. Non solo, per non favorire il fungo evitare di creare un atmosfera umida e calda, lasciando i piedi scalzi o senza calze ogni volta che è possibile.

L’unghia infetta non deve essere tagliata, ma limata con una speciale lima che si dovrà usare solamente per quella infetta. Il fungo passa velocemente in altre unghie e sarà più difficile da combattere.

Ricordarsi inoltre di curarla nell’immediato, proprio perché potrebbe anche staccarsi con l’andare del tempo. Evitare in ogni modo di applicare lo smalto se non traspirante e apposito, oppure di nascondere l’unghia con cerotti o altri strumenti che potrebbero favorire il fungo e non la sua guarigione.

In caso di peggioramento o altri sintomi, il consiglio è di consultare immediatamente il medico di fiducia valutando come procedere.