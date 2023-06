Un uomo di 50 anni ha cercato di aggredirla, ma lei, minorenne, non si è persa d’animo ed ha cercato di difendersi come meglio poteva, grazie a morsi e graffi.

Ha così, una 12enne, allontanato il suo molestatore mettendolo in fuga. Tutto questo è accaduto a Genova, ma cerchiamo di capire nel dettaglio.

Genova, ragazzina aggredita da un 50enne

Un uomo che l’avvicina e la importuna. Lei che cerca di difendersi come meglio può, con graffi e morsi e lo mette in fuga. No, non è la scena di un film, ma è la triste realtà. Una ragazzina di soli 12 anni, a Genova, è riuscita a mettere in fuga un 50enne che aveva cercato di aggredirla. Il tutto è successo nella sera del 5 giugno, ma è venuto alla luce soltanto ora.

La ragazzina stava tornando a casa quando il 50enne le si è avvicinato. Prima l’ha seguita, poi l’ha attirata a se e ha iniziato a stringerla. La giovanissima ha iniziato a divincolarsi, facendo forza solo su se stessa e, proprio nel tentativo di difendersi e sfuggire alla presa del suo molestatore, gli ha dato anche qualche morso. Successivamente l’ha aggredito graffiandolo, fino a quando l’uomo ha allentato la presa ed è fuggito, divincolandosi fra le strade della città.

La ragazzina, impaurita ed anche scossa da quello che le era appena accaduto, ha chiesto aiuto ad un passante che ha subito allertato le forze dell’ordine. Arrivata una volante della Polizia sul posto, gli agenti si sono messi subito sulle tracce dell’aggressore che, a quanto pare, sembra essersi dileguato nel nulla.

Riesce a metterlo in fuga con morsi e graffi

Nonostante tutto, però, la Polizia e gli agenti del locale commissariato non hanno interrotto né fermato le loro ricerche, anzi. Stanno vagliando tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare tracce dell’uomo e, anche, per riuscire a dargli un volto e, anche, un nome.

Non è l’unico caso, purtroppo, di aggressioni a minorenni avvenuto nella zona. Qualche giorno fa, un caso simile si era verificato ai giardini “Ginocchio di Sestri Ponente”. Qui una 16enne è stata molestata da uno sconosciuto, ma è anche lei riuscita a mettere in fuga il suo molestatore dopo averlo colpito con una ginocchiata.

Ciò che ha fatto questa ragazzina, invece, ha dell’eroico, perché con la sola forza delle sue braccia, graffiando e prendendo a morsi chi voleva farle del male, ne ha impedito l’aggravarsi della situazione, mettendo in fuga il molestatore stesso. Al momento, dell’uomo si sa soltanto che ha 50 anni e il tutto, si spera (o anche solo in parte) sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona.