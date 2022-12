“Mi sono allontanata…” Chanel Totti a cuore aperto: le parole che rattristano i fan

In un modo o nell’altro, la famiglia Totti fa parlare di se. Stavolta a dire la sua ci pensa Chanel Totti la figlia della ormai ex coppia appena 15enne.

Mentre suo padre Francesco si gode la sua nuova storia d’amore, Chanel Totti, la sua primogenita, sente di dover parlare a cuore aperto ai suoi followers.

Chi è Chanel Totti

Nata il 13 maggio del 2007, Chanel Totti è la primogenita dell’ormai ex coppia composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi. La fine del matrimonio di questi due personaggi ha tenuto in scacco i giornali di gossip di tutta Italia tanto che, anche chi non ha seguito nel dettaglio la vicenda ne conosce qualche particolare.

Totti ed Ilary Blasi, infatti, si sono separati ufficialmente nel mese di luglio con un comunicato disgiunto. Sin da subito i rapporti tra gli ormai ex coniugi sono apparsi parecchio tesi. La stampa ha poi rivelato che, in realtà, il bomber stava tradendo Ilary Blasi da molto tempo con Noemi Bocchi. Tanto che lei aveva reputato giusto assoldare un investigatore privato.

In ogni caso, all’inizio della separazione, i due decisero di far rimanere i figli, tra cui anche la loro primogenita Chanel Totti, nella loro villa dell’Eur e loro due avrebbero fatto la spola per prendersi cura dei figli, in base a turni.

Con tutta l’attenzione mediatica che c’è stata sulla vicenda, sicuramente Chanel Totti e i suoi fratelli Christian ed Isabel, avranno sofferto non poco. Tanto che la ragazza quindicenne ha scelto di parlare a cuore aperto attraverso uno dei suoi media preferiti: TikTok.

Le parole della ragazza su TikTok

Chanel Totti ha scelto di condividere un video su TikTok che potrebbe tranquillamente essere un riferimento al rapporto tra lei e i suoi genitori. Un rapporto che, a causa della separazione, potrebbe essersi modificato.

La ragazza su TikTok ha molto seguito e, benché abbia appena 15 anni, non li dimostra affatto. Proprio da TikTok chi la segue ha potuto scoprire alcune delle preferenze della ragazza. Ad esempio, si sa che ama la musica partenopea. A volte si cimenta anche in lunghe dirette in compagnia delle sue amiche durante le quali, però, sceglie di non rispondere alle domande numerosissime che le arrivano circa la separazione dei suoi.

Qualche giorno fa è stata al centro di attenzione mediatica perché si è lasciata andare ad alcuni commenti circa l’aspetto fisico di due vip che le piacciono. Tra questi spiccano il tiktoker Giovanni Bonaccini ed il rapper milanese Shiva. Al momento non si sa nulla circa la sua situazione sentimentale.

Mentre sui media impazzano le indiscrezioni circa la nuova relazione della madre (con un imprenditore tedesco chiamato Bastian), Chanel Totti ha scelto di pubblicare un video proprio su TikTok con un sottofondo musicale in spagnolo e la seguente frase:

“Mi sono allontanata da quello che non mi faceva più stare bene e in pace con me stessa, anche se lo desideravo nella mia vita. Credo che sia stata la dimostrazione d’amore proprio più grande che potessi dare a me stessa”.

Certo è un messaggio in codice che potrebbe avere molteplici interpretazioni ma potrebbe anche fare un velato riferimento alla sua situazione familiare. Vedremo se la ragazza deciderà di dare qualche spiegazione in seguito.