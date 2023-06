Metti una mascherina chirurgica nel lavandino: non lo pulirai più come facevi prima

Sapevi che mettere una mascherina chirurgica nel lavandino ti consente di ottenere dei vantaggi? Proprio così, e non pulirai più il lavandino come facevi prima. Scopriamo allora perché usare in questo modo la mascherina!

L’uso delle mascherine a causa della pandemia ha permesso a tutti di averne una grande quantità a disposizione. Soprattutto ora che tutto è alle spalle, nei nostri cassetti è facile ritrovare pacchi di mascherine ancora intatti, perché tutti ne abbiamo fatto una buona scorta vista la necessità.

Se anche tu hai delle mascherine che non usi, anche se sono scadute, o magari ne hai di nuove, non gettarle via e conservale per eseguire un’operazione che ti sarà molto utile per tenere lontani i batteri in bagno e avere gli scarichi più liberi.

Ecco tutto quello che devi sapere per ottenere enormi vantaggi usando in un certo modo la mascherina chirurgica, ma prima vediamo come è fatta!

Come è fatta una mascherina chirurgica

Come tutti sappiamo, la mascherina chirurgica è un dispositivo di protezione usa e getta composto da tre strati. Il primo strato, di colore blu o azzurro, è realizzato in una sorta di tessuto non tessuto ed è quello che protegge più degli altri dalla polvere e dalle infezioni.

Ottimo per la sua eccezionale permeabilità, questo strato è anche particolarmente filtrante, oltre che leggero e anche molto morbido, quindi non dà fastidio alla pelle. Lo strato che si trova fra quello esterno e quello interno della mascherina è quello isolante, realizzato con un materiale in grado di catturare e filtrare germi e batteri.

Per ottenere i vantaggi indicati in precedenza, dovrai utilizzare sia lo strato esterno che quello intermedio, ma in un modo specifico, scopriamo come.

Metti la parte blu nel filtro del lavandino

Per utilizzare la mascherina chirurgica nel lavandino e proteggerlo da batteri, sporco, capelli e tutto quello che vi si può concentrare, e che può causare intasamenti nello scarico. Ecco come procedere:

Elimina le parti laterali della mascherine;

Tagliala a quadrato oppure a rettangolo la parte blu;

Metti il pezzo tagliato sotto il filtro del lavandino;

Avvolgi il filtro con cura e infilalo nuovamente nel lavabo.

In questo modo, quando cadranno i capelli, verranno filtrati dalla maschera e quindi non scenderanno nello scarico, evitando pericolosi intasamenti e quindi anche danni alle tubazioni. Ogni tanto togli il filtro e cambia il pezzo blu della mascherina, mettendone uno nuovo per mantenere sempre efficiente la sua azione filtrante.

Per cambiare il filtro non c’è bisogno di prendere una nuova mascherina, puoi utilizzare ancora quella che hai già tagliato, così farai durare più a lungo la tua scorta. Così facendo, gli scarichi si manterranno perfettamente puliti.

La parte intermedia mettila nel filtro del rubinetto

Un altro grande vantaggio che puoi ottenere usando un pezzo di mascherina chirurgica è quello di mantenere pulito il filtro del rubinetto, così da far uscire acqua senza calcare. Per raggiungere questo obiettivo devi usare la parte intermedia della mascherina chirurgica, ecco come fare:

Svita il filtro del rubinetto e togli la ghiera;

Sciacqua sotto l’acqua corrente;

Strofina sul filtro uno spazzolino vecchio per liberarlo dallo sporco;

Quando è pulito installa sul filtro un quadrato di tessuto bianco intermedio.

Il tessuto bianco è molto filtrante e riesce a catturare sporco e batteri senza alcuna difficoltà. Dopo aver avvolto il filtro del rubinetto nel tessuto bianco, chiudi con la ghiera avvitando con cura e ritaglia i bordi che fuoriescono con le forbici.

In questo modo il calcare e lo sporco non passeranno e l’acqua che userai sarà molto migliore e più pulita. Ogni tanto cambia il quadrato di mascherina e mantieni così il filtro sempre pulito, e anche l’acqua che esce dal rubinetto!