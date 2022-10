Rubinetto pieno di batteri, come togliere tutto il calcare dal filtro

By

Ecco come dovreste pulire il vostro rubinetto nel caso sia pieno di batteri e di calcare. Far splendere il filtro del vostro lavabo non è mai stato così facile.

Avete notato che il vostro rubinetto non è quello di una volta e pensate sia pieno di batteri e ostruito dal calcare? Oggi vi sveliamo un rimedio unico.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il metodo efficace per eliminare ogni batterio dal vostro rubinetto di bagno o cucina. Si tratta di un modo davvero sorprendente.

Come eliminare i batteri dal rubinetto

Può essere stancante e frustrante dover sempre rimuovere il calcare dal vostro rubinetto. La maggior parte delle persone è solita utilizzare un prodotto anticalcare specifico, che dovrebbe rimuovere anche ogni sorta di batterio.

Peccato, però, che questi prodotti possono rivelarsi troppo aggressivi, oltre che costosi. Per questo oggi vi offriamo alcune alternative.

Un’opzione è quella di utilizzare un cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua per rimuovere il calcare. Questo ingrediente è efficace per disincrostare sia i soffioni della doccia che i rubinetti, perché è un agente caustico che disgrega i depositi minerali.

Se il soffione o il filtro del rubinetto è removibile, bisogna toglierlo e lucidare l’interno con uno spazzolino da denti o un panno. Alcuni credono che addirittura la Coca-Cola si possa usare per rimuove il calcare, ma non è affatto così.

Altri ancora si chiedono se possano immergere il soffione nella candeggina. La candeggina è un forte ossidante e può far cedere la maggior parte del materiale con cui viene a contatto. È anche corrosivo e può arrecare danno al soffione della doccia nel tempo.

Se possibile, quindi, evitate di immergere il soffione della doccia nella candeggina. Se possibile, non utilizzate prodotti così aggressivi. La soluzione, spesso, è a portata di mano e non si trova nei negozi di pulizia della casa, ma addirittura nella vostra dispensa.

Ecco la soluzione definitiva

Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo definitivo davvero efficace per rimuovere completamente i batteri dal rubinetto, assieme a tutto il calcare.

Tutto quello che dovrete fare è svitare il filtro del rubinetto. E’ molto facile e immediato, ma nel caso che non lo sia vi consigliamo di mettervi in contatto con la casa produttrice del vostro rubinetto o di recuperare il libretto delle istruzioni.

Una volta fatto, dovete procurarvi un bicchiere di vetro o di platica e inserire al suo interno dell’acqua calda con alcune gocce d’aceto bianco.

A quel punto dovete mettere i filtri ammollo e lasciarli riposare lì per alcune ore. Dopo, asciugateli e sciacquateli con un panno asciutto e rimetteteli al loro posto.

Sarà così che tutto il calcare e i batteri verranno rimossi dal vostro filtro e potrete godervi un’acqua limpida, pulita e che scorre senza nessuna ostruzione.

E voi conoscevate questo metodo facilissimo e rapido per rimuovere tutto il calcare e i batteri dalla vostra doccia, senza spendere un centesimo? Fatecelo sapere!