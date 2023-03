Meteo, per la settimana Santa tornerà l’inverno?

By

Meteo, ora cambia tutto (di nuovo).È probabile che si verifichi un nuovo flusso perturbato di origine nord-atlantico tra sabato e domenica che darà luogo ad profondo vortice di bassa pressione portatrice di piogge e temporali su gran parte del centro-sud italiano.

Il fine settimana delle Palme verrà, quindi, caratterizzato dal vento, dalla pioggia ed anche dal ritorno della neve a quote elevate. Nevicate che poi, progressivamente, scenderanno di quota ad inizio della nuova settimana.

Meteo, fino a sabato non cambia nulla

Fino alle prime ore della giornata di sabato 1 Aprile, gran parte del Paese vedrà meteo tutto sommato stabile con la presenza di un’area di alta pressione.

Nonostante ciò, il Nord continuerà ad avere una copertura nuvolosa più compatta ed estesa contestualmente alle regioni del versante tirrenico a causa di correnti provenienti da Sud, decisamente temperature ma anche molto più umide.

Meteo, tra pioggia e ritorno della neve

Tra il 2 e il 3 aprile, un vortice di bassa pressione si andrà a formare sui mari meridionali originando un continuo afflusso di correnti progressivamente più fredde dall’area balcanica.

Correnti fredde e instabili che non solo daranno luogo ad un calo della temperatura ma anche al ritorno di generalizzata fenomenologia.

Valori termici, quindi, che scenderanno prime sulle medie tipiche di marzo e poi fin verso quelli invernali.

Apice del freddo a inizio settimana

L’apice del maltempo e del freddo, salvo modifiche dello scacchiere barico che, in ogni caso continueremo a monitorare, potrebbe verificarsi tra la giornata del 5 e quella del 7 aprile. Instabilità estesa, rovesci, temporali, vento e addirittura il ritorno della neve a quote piuttosto basse per li periodo.

Meteo, Pasqua 2023 al freddo? Ecco cosa ci dice la statistica

In Italia ci sono state diverse Pasque fredde nel corso degli anni, in particolare quando si verificano situazioni meteorologiche caratterizzate da forti correnti di aria fredda proveniente dall’Europa orientale.

Ad esempio, si possono ricordare le Pasque fredde del 2013, del 2008, del 1985 e del 1978, durante le quali sono state registrate temperature particolarmente basse e anche nevicate in alcune regioni del paese.

La neve a Pasqua in Italia, un evento non così raro

Le nevicate a quote basse a Pasqua in Italia si sono verificate principalmente nelle regioni del Nord e del Centro.

Ad esempio, nel corso degli anni, si sono verificate delle nevicate a quote basse durante la Pasqua in regioni come la Lombardia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Abruzzo e sull’arco appenninico di Molise, Lucania e Calabria.

La neve a Pasqua in Europa

Nella storia europea ci sono state diverse Pasque caratterizzate da abbondanti nevicate, in particolare nelle regioni settentrionali del continente.

Alcuni esempi di Pasque con nevicate eccezionalmente abbondanti includono quella del 1983, durante la quale un’ondata di freddo colpì gran parte dell’Europa centrale e orientale, portando nevicate anche in alcune regioni del Mediterraneo, come la Spagna e l’Italia.

Neve dal 2010: ecco alcune date

Altre Pasque con nevicate abbondanti includono quella del 2008, durante la quale una forte tempesta di neve colpì il Regno Unito e gran parte dell’Europa occidentale, causando gravi disagi e danni.

Inoltre, la Pasqua del 2013 è stata caratterizzata da una pesante nevicata in alcune regioni del Nord Europa, tra cui la Svezia, la Finlandia e la Norvegia.