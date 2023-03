Due elicotteri militari si schiantano negli USA, nove possibili vittime

In territorio statunitense si è verificato un grave incidente aereo che ha coinvolto due elicotteri militari che si sono scontrati provocando una possibile tragedia con il timore di nove vittime. Si stanno ora verificando gli avvenimenti per fare chiarezza sull’evento.

Le autorità preposte alla sicurezza del Kentucky, tra cui la polizia di Stato e la divisione per la gestione delle emergenze, sono al lavoro sul luogo dell’incidente al fine di accertare le cause dell’incidente e prestare soccorso, qualora necessario, a eventuali superstiti.

L’incidente

I velivoli Black Hawk coinvolti nell’incidente erano in servizio presso la 101ª divisione aviotrasportata (Air Assault) e stavano eseguendo un addestramento di routine.

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha riferito di aver ricevuto le prime notizie riguardanti un incidente con gli elicotteri e di temere che ci possano essere vittime. Potrebbero infatti essere nove le persone coinvolte, ma non è chiaro se siano ferite o decedute.

Le informazioni note

Secondo quanto riportato dai media americani, due elicotteri Black Hawk dell’esercito degli Stati Uniti si sono schiantati durante un’operazione di addestramento notturno nel Kentucky.

Al momento, le condizioni dei membri dell’equipaggio non sono ancora note, come dichiarato dalla base militare di FortCampbell attraverso una nota ufficiale. Tuttavia, sembra che ci possano essere nove persone decedute a seguito dell’incidente. Resta da capire l’entità dei danni e delle conseguenze del disastro aereo.

