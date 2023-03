Meteo: insidie fredde. Potrebbe tornare la neve?

By

Meteo, l’anticiclone torna nuovamente ad interessare la nostra Penisola, dopo una breve fase di maltempo. Una fase anche particolarmente fredda in alcune aree con valori inferiori allo zero.

Alta pressione che fino a venerdì darà luogo a belle giornate e temperature primaverili ma, sembrano aumentare notevolmente, le possibilità di una perturbazione a carattere freddo nei prossimi giorni.

Meteo stabile nelle prossime 48h

Sull’Italia prevarranno condizioni particolarmente stabili fino a Venerdì. Il Mediterraneo vedrà, infatti, pressione elevata e masse d’aria miti per miti per il periodo. Le temperature in qualche caso, raggiungeranno e supereranno anche i 21-22 gradi.

Nel weekend cambia tutto

Fino al prossimo sabato 1 aprile, le regioni del centro e sud Italia godranno di una protezione dall’alta pressione, che garantirà un periodo di tempo buono.

Velature a tratti

Tuttavia, non di rado, potrebbero esservi dei passaggi nuvolosi a media e alta quota, oltre a una copertura, localmente, più intensa seppur irregolare di nubi basse sulle regioni del versante tirrenico.

Domenica delle Palme, 2 Aprile 2023

L’inizio della giornata, il meteo vedrà una crescente discesa di aria fredda e particolarmente instabile. Tale situazione, andrà a scavare un’area di bassa pressione sul medio Tirreno richiamando forti venti e precipitazioni piuttosto marcate.

Maltempo al centro-sud?

Saranno interessate soprattutto le regioni centrali e quelle meridionali mentre quelle settentrionali e, specificatamente il Nordovest, potrebbe risultare ancora saltato.

Meteo Aprile 2023 freddo e neve già negli anni precedenti

Nessuna sorpresa, dunque, se dovesse arrivare un continuo e costante calo della temperatura.

Aprile mese di transizione tra l’inverno e la primavera, ma nel corso della sua storia climatica di tanto in tanto ha dato luogo ad episodi invernali.

Freddo anomalo

Tuttavia, come per tutti i mesi dell’anno, possono verificarsi condizioni meteorologiche anomale, come ondate di freddo o nevicate, anche se meno frequenti rispetto ai mesi invernali.

Aprile freddo negli ultimi anni

Negli ultimi anni, alcuni episodi di freddo anomalo e nevicate anche in aprile furono registrati in alcune regioni italiane.

Ad esempio, nel 2017 e nel 2019 sono stati segnalati episodi di nevicate in molte città del Nord Italia.

Nel 2021 diverse regioni del Centro-Sud hanno registrato temperature notevolmente al di sotto della media stagionale a causa di una forte ondata di freddo proveniente dal Nord Europa.

Meteo, episodi di freddo storici

Il freddo più intenso registrato nel mese di aprile in Italia risale al 18 aprile 1941. Nel caso di specie, la temperatura minima registrata a Pian di Rascino, in provincia di Rieti, fu di -24°C.

Questo episodio è stato causato da una forte ondata di gelo che ha colpito gran parte del territorio italiano, provocando ingenti danni alle colture e alle infrastrutture.