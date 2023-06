Recentemente, le dichiarazioni della Cina riguardo la Corea del Sud, accusata di essere troppo vicina agli Stati Uniti, hanno scatenato una forte reazione da parte di Seul. L’ambasciatore cinese è stato convocato dalle autorità sudcoreane per spiegare le sue affermazioni. Nel frattempo, la Cina ha incontrato le autorità dell’Honduras, che hanno interrotto i rapporti con Taiwan, e invitato la Palestina. Questi sviluppi hanno sollevato preoccupazioni sulla situazione geopolitica in Asia e sulle relazioni tra Cina e altri paesi. In questo contesto, è importante analizzare attentamente gli eventi recenti e le implicazioni a lungo termine per la regione e la comunità internazionale nel suo insieme.

Il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha convocato l’ambasciatore cinese per protestare contro i commenti che ha fatto accusando Seoul di inclinarsi verso gli Stati Uniti e allontanarsi dalla Cina, mentre si intensifica la competizione tra Washington e Pechino per l’influenza globale. Venerdì il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha convocato l’ambasciatore cinese per protestare contro questi commenti ma soprattutto per ricevere riposte in merito.

Il primo vice ministro degli Esteri sudcoreano, Chang Ho-jin ha messo in guardia l’ambasciatore cinese Xing Haiming sulle sue osservazioni “insensate e provocatorie” le quali sono state esternate durante un incontro con un leader dell’opposizione sudcoreana. Questi sviluppi indicano una crescente tensione tra Cina e Corea del Sud, nonché la competizione geopolitica più ampia tra gli Stati Uniti e Pechino.

Il governo cinese ha anche intrapreso un percorso diplomatico mirato a consolidare il suo ruolo di mediatore per la pace in Ucraina e come figura di spicco che si contrappone agli Stati Uniti nella politica internazionale. È importante monitorare attentamente questi sviluppi e il loro potenziale impatto sulla dinamica regionale e globale.

La recente convocazione dell’ambasciatore cinese dal Ministero degli Esteri della Corea del Sud è solo l’ultimo sviluppo in una serie di tensioni diplomatiche tra i due Paesi. La causa scatenante è stata l’accusa da parte dell’ambasciatore cinese Xing Haiming secondo cui la Corea del Sud si sarebbe allontanata dalla Cina e si sarebbe invece avvicinata troppo agli Stati Uniti, in un contesto di crescente competizione geopolitica tra Washington e Pechino.

Chang Ho-jin ha definito le osservazioni di Xing “insensate e provocatorie”, sottolineando l’importanza del rispetto dei protocolli diplomatici e della non interferenza nella politica interna di un altro Paese. Tuttavia, il Ministero sudcoreano non ha fornito ulteriori dettagli sulle parti specifiche dei commenti di Xing considerate inappropriate.

Questa tensione diplomatica tra Cina e Corea del Sud si aggiunge a una serie di questioni che hanno messo a dura prova le relazioni tra i due paesi, tra cui la questione della difesa antimissile THAAD degli Stati Uniti in Corea del Sud, che la Cina ritiene minacci la sua sicurezza nazionale.

In un contesto di crescente competizione geopolitica tra Potenze mondiali, le tensioni tra Pechino e Seul sono solo uno dei molti esempi di come i paesi possono essere coinvolti in conflitti diplomatici che potrebbero avere conseguenze a lungo termine sulla stabilità internazionale. È importante che le Nazioni coinvolte lavorino insieme per risolvere le loro divergenze in modo pacifico e tramite il dialogo, al fine di evitare il rischio di una maggiore escalation delle tensioni.

La Corea del Sud si è avvicinata in maniera importante alle autorità statunitensi o anche a seguito della crescente e reale minaccia attuata dalla Corea del Nord nei confronti di Seul e pertanto si tratta di una collaborazione stretta e ormai lunga data che ha visto spesso inserito all’interno gli incontri negoziati anche il Giappone.

Durante un summit, giovedì 8 giugno, con il leader del Partito Democratico sudcoreano Lee Jae-myung, importante rivale del presidente conservatore Yoon Suk Yeol, il diplomatico cinese Xing ha accusato il governo di Yoon di essere troppo vicino all’alleato degli Stati Uniti e di danneggiare le relazioni con la Cina, il suo più grande partner commerciale.

Xing ha voluto sottolineare che la Corea del Sud è responsabile delle molte difficoltà nelle relazioni bilaterali, tra cui il crescente deficit commerciale con la Cina, che ha attribuito all’effetto delle azioni delle società sudcoreane per spostare le loro catene di approvvigionamento fuori da quelle cinesi, in un processo di “de–chinalizzazione“. Inoltre il funzionario cinese ha chiesto a Seul di rispettare gli interessi fondamentali di Pechino, tra cui Taiwan e altre importanti questioni regionali.

Queste osservazioni di Xing rispecchiano le crescenti tensioni tra Cina e Corea del Sud, che si sono intensificate negli ultimi anni a causa di questioni come la difesa antimissile THAAD degli Stati Uniti in Corea del Sud. La rivalità tra Washington e Pechino per l’influenza globale sta anche portando a una maggiore pressione sulla Corea del Sud da parte di entrambe le parti.

È importante che i paesi coinvolti in questi conflitti diplomatici lavorino insieme per risolvere le loro divergenze in modo pacifico e tramite il dialogo, al fine di evitare il rischio di una maggiore escalation delle tensioni.

Xing ha osservato che mentre gli Stati Uniti continuano a fare pressioni sulla Cina, alcuni ritengono che gli Stati Uniti prevarranno e Pechino perderà. Il funzionario cinese ha sostenuto anche che questa è una scelta sbagliata e ha descritto un futuro positivo per la Cina sotto il forte leader autoritario Xi Jinping. Xing ha anche avvertito che coloro che scommettono sulla sconfitta della Cina se ne pentiranno sicuramente in seguito.

Le autorità sudcoreane hanno ritenuto l “irresponsabili” i commenti emersi e in contrasto con il desiderio di entrambi i paesi di potenziare le loro relazioni basate sul reciproco rispetto.

Seul, la cui economia dipende in gran parte dalle esportazioni di chip di memoria per computer e altri prodotti tecnologici, ha lottato per trovare un equilibrio tra gli Stati Uniti, suo alleato militare da decenni, e la Cina, il suo più grande acquirente di beni. La crescente rivalità tra Washington e Pechino riguardo l’influenza e la tecnologia nella regione ha ulteriormente complicato la situazione per la Corea del Sud.

In aggiunta all’incontro con le autorità dell’Honduras, il presidente cinese Xi Jinping ha anche invitato le autorità della Palestina per una visita di tre giorni. Questo invito solleva alcune preoccupazioni sulle intenzioni della Cina nella regione medio-orientale.

Pechino ha inviato l’honduras a seguito della sua scelta di mantenere rapporti con la Cina e chiudere invece le relazioni bilaterali con Taiwan. Sembra che il governo stia cercando di espandere la sua influenza nella regione e di rafforzare il suo sostegno ai paesi che rifiutano di riconoscere Israele. Tuttavia, altri osservatori hanno sottolineato che la Cina potrebbe anche cercare di utilizzare la sua influenza economica per promuovere la pace e la stabilità nella regione.

La presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha iniziato una visita ufficiale di sei giorni in Cina, durante la quale incontrerà il presidente Xi Jinping. Questa visita segue la decisione dell’Honduras, presa a marzo, di stabilire relazioni diplomatiche con Pechino e di interrompere quelle con Taiwan. La Cina ha recentemente inaugurato la sua ambasciata a Tegucigalpa.

Castro è atterrata a Shanghai, dove si prevede che incontrerà la responsabile della Nuova banca di sviluppo dei Brics, ex presidente brasiliana Dilma Rousseff. La leader honduregna visiterà il centro di ricerca e sviluppo della società tecnologica Huawei, prima di partire per Pechino per “segnare una pietra miliare storica” come ha commentato il governo dell’Honduras.

Questa visita solleva alcune preoccupazioni circa la crescente influenza della Cina nella regione e il possibile utilizzo della questione taiwanese come leva per esercitare pressioni sugli alleati degli Stati Uniti. È importanti proprio per questo che i paesi della regione lavorino insieme per risolvere i loro conflitti in modo pacifico e tramite il dialogo, al fine di promuovere la stabilità e la prosperità nella regione.

Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato venerdì 9 giugno di aver inviato le autorità palestinesi e che il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas visiterà la Cina dal 13 al 16 giugno su invito del presidente cinese Xi Jinping.