Verifica se in soffitta dei tuoi nonni c’è questo vecchio oggetto: vale 10.000 euro

Se scopri di possedere questo vecchio oggetto è il tuo giorno fortunato, per i collezionisti vale una fortuna. Di che si tratta.

Esistono oggetti di uso comune che nel corso del tempo accrescono il loro valore e diventano vere e proprie gemme da collezione, vendute a prezzi esorbitanti. Tra questi ci sono le macchinette da caffè vintage, diventate ormai pezzi ambiti dai collezionisti. In modo particolare, gli appassionati cercano tre tipi di macchinette. Scopriamo quali sono.

Questo vecchio oggetto vale più di quanto immagini

Al giorno d’oggi preparare il caffè è diventato un gesto immediato e pratico, grazie alle macchinette con cialde o capsule. I più tradizionalisti, però, amano ancora utilizzare la tradizionale moka. Ma la storia delle macchinette da caffè è lunga e affascinante, e i pezzi più antichi attirano ancora migliaia di appassionati disposti a pagare fior di quattrini per aggiudicarseli.

Quali sono le macchinette da caffè più ambite? Si parte con quelle risalenti ai primi anni ’30. Queste macchinette sono estremamente preziose perché la loro produzione era limitata e richiedeva l’utilizzo di materiali pregiati.

In particolare, tra le macchinette risalenti a questo periodo più ambite dai collezionisti si trovano la Faema E61 e la Elektra Belle Époque, prodotte rispettivamente dalla Faema e dalla Victoria Arduino. Queste macchinette, se perfettamente conservate e funzionanti, possono raggiungere valori considerevoli sul mercato collezionistico.

Una macchinetta da caffè da 10.000 euro

Tuttavia, il valore delle macchinette da caffè vintage sale ulteriormente quando si tratta di pezzi risalenti alla fine dell’Ottocento o all’inizio del Novecento. Queste macchinette sono spesso realizzate a mano con materiali come l’argento e il bronzo, e rappresentano delle vere e proprie opere d’arte.

Una serie particolarmente ambita dai collezionisti è la Alessi Ottagonale del 1935, prodotta in quantità limitate. Questi pezzi possono raggiungere valori incredibili, fino a 10.000 euro. Tuttavia, trovare una di queste macchinette è una vera sfida, poiché sono molto rare e difficili da rintracciare.

Comunque, per preservare il valore di queste macchinette da caffè vintage nel tempo, è fondamentale che vengano conservate in condizioni perfette. Qualsiasi danno o mancanza di parti originali può influire negativamente sul loro valore di mercato. Inoltre, il fatto che una macchinetta funzioni ancora correttamente è un fattore che contribuisce ad aumentarne il valore.

Cosa fare se scopri di possedere questo vecchio oggetto

Se desiderate trovare una di queste preziose macchinette da caffè vintage, potreste iniziare controllando gli angoli più remoti della soffitta o del garage di famiglia.

Potreste fare una scoperta sorprendente tra i vecchi cimeli dei nonni o degli antenati. È possibile infatti che una macchinetta da caffè dimenticata da anni si nasconda in un angolo, pronta per essere riportata in vita e apprezzata come oggetto da collezione.

Se scoprite di possedere uno di questi cimeli, ci sono diverse cose che potete fare per piazzarli sul mercato del collezionismo. Innanzitutto, è possibile cercare collezionisti o appassionati tramite forum, gruppi sui social media o siti di aste specializzati. In alternativa, si possono contattare negozi di antiquariato o partecipare a fiere di antiquariato per valutare l’interesse dei potenziali acquirenti.

In definitiva, non è mai il caso di sottovalutare un vecchio oggetto scoperto per caso tra i cimeli di famiglia. Se avete la fortuna di trovare una di queste macchinette nascoste tra i ricordi dei vostri nonni, infatti, potreste avere in mano un vero gioiello che vale molto più di un semplice caffè.