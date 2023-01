Gemma Galgani, chi è l’ex marito della dama di UeD? Bello come il sole | FOTO

Gemma Galgani, storica dama di Uomini e Donne, è stata sposata con un uomo bellissimo. Ecco di chi si tratta.

Uno dei personaggi televisivi più amati dai telespettatori che da tanti anni è tra i protagonisti della trasmissione Uomini e Donne è la tanto discussa dama del trono over, Gemma Galgani.

La donna, ha fatto il suo esordio nello show, più di 10 anni fa e nel corso della sua permanenza ha avuto modo di conoscere molti cavalieri e di avere delle relazioni con loro, non finite nel verso giusto.

Gemma Galgani, amore e Uomini e Donne

Il primo a far breccia nel suo cuore è stato Giorgio Manetti, uomo toscano che si è sempre definito libero e per questo è stato soprannominato “il gabbiano”, che ha avuto una frequentazione con Gemma.

La dama, è stata innamoratissima dell’uomo a tal punto da coniare i nomi George & Gems, per designare la loro unione, ma dopo qualche tempo, i due si sono lasciati nonostante sembrava andasse tutto per il meglio.

Gemma, ha cercato di riconquistare il suo amatissimo, ma non c’è stato niente da fare e per far si che lui tornasse tra le sue braccia è stato mandato in onda uno speciale televisivo in prima serata, dove la donna aveva scritto una lettera per lui.

Il tutto però è stato vano, perché Giorgio non ha avuto nessuna intenzioni di tornare con la dama torinese e ha in seguito lasciato il programma per dedicarsi ad altre attività come la scrittura e il cinema.

Questo ha portato una profonda crisi nel cuore della donna che si è poi consolata con dei nuovi amori ma anche questi non hanno avuto fortuna e hanno portato la donna a ripresentarsi nel programma.

Proprio per questo motivo, l’opinionista Tina Cipollari, si è scagliata più volte contro la dama, dichiarando che secondo lei, le sue storie d’amore non vanno nel verso giusto perché Gemma è più interessata alle telecamere che a trovare l’amore.

Inoltre, la Galgani, tra i suoi corteggiatori ha anche avuto un uomo giovanissimo, di oltre 40 anni più giovane di lei, chiamato con lo pseudonimo di Sirius. I due sono stati per qualche tempo assieme ma poi anche con quest’ultimo le cose sono andate a rovinarsi.

Le parole dell’uomo

Attualmente, la donna, siede tra il parterre di dame del programma, ma rispetto al passato le sue vicende si sono ridimensionate e anche Tina Cipollari sembra essere più tollerante nei suoi confronti.

Ma non tutti sanno che, nonostante le avventure amorose non finite bene, Gemma Galgani è riuscita a convolare a nozze nel 1972, anche se il suo matrimonio ha avuto una vita brevissima.

La donna, infatti, è stata sposata con un uomo affascinante di nome Francesco D’Aqui, ed è stato proprio quest’ultimo a dichiarare tra le pagine di DiPiù il rapporto con la dama di Uomini e Donne.

“Ci mantenevano i miei genitori. Io ero uno studente, sarei dovuto partire per il servizio militare, come potevamo vivere? Gemma iniziò a non sopportare quell’idea. Era alla ricerca di una stabilità lavorativa, voleva sentirsi utile”

Nonostante il loro matrimonio sia durato soltanto qualche mese, i due hanno divorziato ufficialmente soltanto 20 anni dopo la loro separazione e tra i due non ci sono stati più rapporti.

Francesco, si è rifatto una vita con la sua attuale moglie, Cinzia, con cui ha messo su famiglia, mentre Gemma si è dedicata al lavoro e anche se i due si sono persi strada facendo, hanno un rispetto e una stima reciproca l’uno nei confronti dell’altro.