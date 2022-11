Megan di Amici, lei è bellissima ma la mamma l’avete mai vista? Stupenda | FOTO

Una delle ballerine di Amici, Megan è considerata tra le più belle della classe. La ragazza, sembra aver ereditato la bellezza da sua madre. Ecco la sua foto.

Da qualche mese ha preso il via la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi che sta già facendo discutere per via di alcune vicende che sono accadute all’interno del talent di Canale 5.

In particolar modo, i telespettatori sembrano non essere contenti di come il programma stia prendendo più a cuore le situazioni sentimentali che si creano in casetta tra i vari concorrenti che sul loro talento.

Amici: ecco da chi ha ereditato la sua bellezza Megan

Infatti, nel corso di tutte queste edizioni, si sono create tante coppie all’interno del programma ma da due edizioni fa, per via della convivenza dei ragazzi sotto lo stesso tetto e non nel residence come accadeva prima del Covid-19.

La scelta della produzione di far rimanere i ragazzi a vivere in una grande casa tutti assieme è stata presa proprio per evitare che venissero a contatto con gente al di fuori della scuola e quindi contagiarsi.

Questo ha implicato un impegno da parte degli allievi non solo dal punto di vista scolastico ma anche di convivenza, prendendosi cura delle pulizie e del cucinare e proprio per questo, nell’ultima puntata del talent, sono state presi dei provvedimenti.

La conduttrice ha mostrato alcune immagini di come i ragazzi tengono la casa, in una sporcizia invivibile, e la De Filippi dopo alcuni minuti ha fatto i nomi di coloro che invece fanno più del solito e non andrebbero puniti.

La madre della ballerina

Tra questi c’è Megan, ballerina che prima di entrare nel programma, si è fatta conoscere durante tutta l’estate per aver preso parte al videoclip della canzone Tribale della cantante Elodie.

Megan si è contraddistinta subito dai suoi compagni per via della sua bellezza che a volte è messa in risalto più del suo talento e alcuni professori hanno trovato questo come un suo limite che deve superare.

Ma la ragazza, sembra aver ereditato la sua bellezza da sua madre che durante il suo compleanno ha deciso di farle una sorpresa con un video che ha inviato in casetta per farle gli auguri.

Megan, ha compiuto 18 anni all’interno della scuola e la donna che l’ha messa al mondo ha voluto mandarle un messaggio con tanto di foto ricordo e tutti gli telespettatori sono rimasti senza parole per la bellezza di sua madre.

La donna, somiglia molto a Megan ed ha la stessa pelle scura e gli stessi capelli, ma inoltre ha un bellissimo guardo e un sorrido capace di ammaliare chiunque si trovi davanti a lei, oltre che sembra essere dotata di una grande simpatia.

La donna, ha ammesso di essere orgogliosa di avere Megan come figlia, perché l’ha resa più volte orgogliosa di essere sua madre e ha invitato la ragazza a non mollare mai e a credere sempre nel suo sogno.

Le parole della donna hanno dato a Megan una grandissima energia per poter superare le sfide e i compiti che ogni giorno i professori di danza le mettono davanti per poter mantenere il banco da titolare nella scuola più famosa della televisione italiana.