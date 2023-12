L’ipotesi di chi indaga è che siano state messe in atto delle frodi delle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti da parte della società che si è aggiudicata l’asta per la gestione del Cpr.

E’ in corso anche la notifica di informazioni di garanzia.

Maxi perquisizione al Cpr di Milano

È in corso – dalle prime ore di questa mattina – una perquisizione da parte della Guardia di finanza di Milano nel centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, nel capoluogo lombardo. Stando a quanto riferisce l’Ansa, l’ipotesi di chi sta svolgendo le indagini è che siano state messe in atto delle frodi per aggiudicarsi le pubbliche forniture. Nel mirino delle indagini è finita la società che si è aggiudicata l’appalto per la gestione del Cpr di Milano.

Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno notificando anche diverse informazioni di garanzia.

Notizia in aggiornamento.