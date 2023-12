Il giovane non verserebbe in gravi condizioni ed è stato preso in cura dai medici della clinica Villa Betania di Napoli.

Diciannovenne ferito a Massa di Somma

Stava tentando di sedare una rissa il 19enne rimasto ferito la notte scorsa a Massa di Somma, provincia di Napoli. Trasferito a Villa Betania, ha riportato una ferita alla mano ed è stato giudicato guaribile in otto giorni.

Secondo quanto finora emerso il 19enne sarebbe intervenuto per sedare una lite tra coetanei scoppiata in un centro scommesse di Massa Di Somma. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.