Cade da un ponteggio, operaio muore a Messina

La vittima, che aveva 54 anni, stava lavorando in una proprietà privata di Scala Torregrotta, in provincia di Messina.

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente sul lavoro a Messina

Stava lavorando in una proprietà privata di Scala Torregrotta, nel Messinese, l’operaio di 54 anni morto questo pomeriggio. La vittima sarebbe caduta da un ponteggio. Un volo di diversi metri che gli è costato la vita.

Per l’operaio non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri, cui tocca ora il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. Quello di Torregrotta è il secondo incidente sul lavoro avvenuto oggi. Questa mattina, infatti, un operaio di 48 anni, Antonio Mastroianni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Lamezia Terme. La tragedia è avvenuta nell’area industriale ex Sir. L’operaio è precipitato dal tetto di un capannone e, anche per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.