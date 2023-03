Mauro Corona, avete mai visto dove abita lo scrittore? Non te l’aspetti | FOTO

Dove vive il celebre scrittore e alpinista di successo, Mauro Corona. Nessuno si aspettava che questa fosse la sua casa.

Le foto incredibili che mostrano la dimora dell’artista e sportivo italiano, che dal 2018 è opinionista nella trasmissione Cartabianca.

Mauro Corona, tutto su di lui

Mauro Corona è un noto personaggio dello spettacolo, dello sport e della cultura. Si tratta di una figura davvero poliedrica, che è riuscita a raggiungere il successo professionale in vari ambiti.

Corona è sempre stato appassionato di discipline sportive legate alla montagna, come l’arrampicata e il bob. Mauro è addirittura arrivato a ottenere il terzo posto durante i Campionati italiani di bob di Cervinia nel 1972.

Corona è anche uno scrittore di successo. Pubblica i suoi primi scritti nel 1997 e da quel momento non si ferma più. Di solito, nei suoi libri parla della cultura e dei costumi della Valle del Vajont, visto che lui stesso è originario di quelle zone.

Di recente, ha fatto parte anche del mondo dello spettacolo. Nel 2018 ha cominciato una collaborazione con il programma Cartabianca, come opinionista. Dopo una breve interruzione dovuta a uno scontro avvenuto tra lo scrittore e la conduttrice, Corona è ritornato nel programma nel 2021.

A Cartabianca, Mauro si connette da casa sua per esprimere la sua opinione. Ed è proprio grazie a questi collegamenti che il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere la sua casa. In realtà, non tutti sapevano che quello fosse proprio il luogo in cui Corona vive.

Di seguito vi mostriamo le foto incredibili della casa dello sportivo. Per alcuni, è davvero impensabile che Corona viva lì.

Ecco dove abita lo scrittore

Da quando Mauro Corona ha iniziato a partecipare alla trasmissione Cartabianca come opinionista, il pubblico ha avuto modo di vedere come vive lo scrittore. Si tratta di uno stile di vita molto particolare, condotto all’interno di spazi ridotti.

Ad aver sottolineato ciò è stato frequentemente lo stesso personaggio, che ha ammesso come per lui la dimora ideale sia quella in cui, senza alzarsi, riesca già a raggiungere ciò di cui ha bisogno.

Ecco di seguito gli scatti incredibili, che mostrano la casa di Mauro Corona:

Come potete vedere, Mauro è un grande amante del legno, materiale che ha scelto per la maggior parte degli arredi interni della sua casa. Lo scrittore è naturalmente appassionato di libri, che sono gli oggetti che più occupano il volume della sua casa.

Dagli scatti, sono visibili anche degli strumenti di scultura, pratica artistica della quale Corona è davvero appassionato, delle lampade minimaliste e una stufa.

Per Mauro, la sua casa è un vero e proprio luogo in cui rifugiarsi e nascondersi dal resto del mondo. Nella sua dimora, trascorre le giornate immerso nella lettura, nella scrittura e nella scultura.

Ogni tanto esce anche per coltivare le sue relazioni sociali, per vedere quindi gli amici e la sua famiglia, visto che ha ben quattro figli (Marianna, Matteo, Melissa e Martina), e per praticare gli sport che più gli interessano.