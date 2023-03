Meteo, in arrivo una tempesta di neve e freddo in queste zone: chi rischia

Attenzione al meteo in queste zone in particolare: in arrivo una tempesta di neve e il freddo artico sono in arrivo nei prossimi giorni.

La notizia era stata lanciata dai professionisti del meteo e non si avevano ancora delle conferme. Nelle prossime ore sembra proprio che il brusco cambio di temperatura stia per arrivare. Il tutto si traduce con tempesta di neve, freddo e gelo lasciando da parte le classiche giornate di primavera. Ci sarà un picco di calore intenso, che lascerà poi spazio ad una nuova ondata di freddo. Ovviamente, una volta passato tutto ci sarà il ritorno della primavera e del caldo stagionale classico. Quali zone verranno colpite maggiormente?

In arrivo una tempesta di neve e freddo: le regioni colpite

Se il mese di marzo “è pazzo” , il detto antico ricorda che il mese di aprile sia altrettanto incontrollabile. Per questo motivo gli esperti del meteo hanno confermato quando atteso, ovvero una completa variazione del meteo.

La preoccupazione più grande è la siccità che sta caratterizzando Nord e Centro Italia, per questo motivo le piogge potrebbero giovare alla situazione. Tuttavia, le piogge violenti e la neve potrebbero rischiare di attuare un effetto domino creando non pochi disagi alla popolazione.

Se in questi giorni si possono godere delle belle giornate di sole, ci saranno alcuni momenti di calore intenso con temperature più alte delle medie stagionali. Queste lasceranno poi spazio al freddo, gelo e anche alla tempesta di neve raggiungendo la bassa quota.

Il Centro Meteo Europeo hanno messo l’accento su questa irruzione fredda che seguirà al caldo e all’anticiclone in arrivo dal Regno Unito. Tutte le Regioni in Italia saranno colpite da questa aria fredda, venti forti e precipitazioni di varia natura sino alla neve di primavera.

Il cambiamento sarà in arrivo alla fine del mese, con una perturbazione nelle aree del Nord. La pioggia sarà accompagnata da temperature basse e vento forte.

Neve a primavera e freddo in queste zone italiane

L’aria artica farà il suo ingresso determinando un calo improvviso delle temperature, dapprima miti e gradevoli. Questo freddo artico busserà dapprima le porte dell’Arco Alpino, poi sulla Valle del Rodano sino alla Porta della Bora. In poco tempo tutte le Regioni saranno caratterizzate dal freddo intenso, con un crollo anche di 15 gradi (sia al Nord che al Sud).

Come anticipato, non mancheranno i venti forti dal Nord con burrasche e tempeste. L’irruzione artica avrà un ruolo fondamentale mettendo l’accento su neve sino in collina. Gli esperti evidenziano che, essendo già primavera, ci potranno essere comunque dei cambiamenti a seconda dei venti e delle correnti. Non mancheranno piogge, temporali e anche grandinate con neve a bassa quota.

Il lato positivo è che tutto questo andrà a scemare nel giro di poco tempo, restituendo poi alle Regioni italiane caldo e sole intenso. Si ricorda di aggiornarsi sempre in merito alle previsioni del giorno dopo, proprio perché tutto potrebbe cambiare in poche ore. In un periodo come questo, il tempo è nettamente instabile ragion per cui non si può essere tranquilli sino a conferma degli esperti.