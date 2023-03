Mauro Corona, qual è il suo titolo di studio? In pochissimi ne erano a conoscenza

Mauro Corona, sapete qual è il suo titolo di studio? in pochissimi ne erano a conoscenza. Ecco svelato il segreto su uno degli opinionisti più chiacchierati della televisione italiana.

Conosciamo meglio Mauro Corona, l’opinionista di Cartabianca che tanto fa parlare di sé. Sapete che cosa ha studiato? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla sua carriera accademica.

Mauro Corona, l’opinionista più frizzantino della televisione italiana

Da tanti anni al fianco di Bianca Berlinguer nella trasmissione Cartabianca, Maurizio Corona si è fatto conoscere dal popolo italiano per il suo essere così rude e burbero ma al contempo anche un uomo dal cuore buono e generoso.

La sua lingua arguta e tagliente, l’ha portato in più occasioni a scontrarsi anche con l’amica conduttrice che per un periodo di tempo l’ha allontanato pure dal suo programma per via dell’utilizzo di alcune espressioni poco felici pronunciate nei suoi confronti.

Ma che cosa sappiamo dell’opinionista più irriverente della televisione italiana? Mauro Corona nasce a Baselga Di Pinè e dopo aver trascorso l’infanzia in Trentino, si trasferisce ancora piccolino con la famiglia in provincia di Pordenone.

Non ha vissuto una adolescenza semplice, Mauro, soprattutto dopo l’abbandono della madre che, stanca delle violenze del marito, decide di abbandonare la famiglia. Così Corona cresce insieme al nonno, una delle figure più importanti nonché punto di riferimento nella sua vita.

Come arriva in televisione? Sono la sua passione per la natura e la scultura a farlo conoscere a tutti. Grazie all’incontro con alcuni maestri come Augusto Murer e Renato Gaiotti, nel 1975 riesce ad organizzare a Longarone la sua prima mostra.

Nello stesso periodo, diventa noto anche per lo sport estremo che ancora oggi lo appassiona, l’arrampicata, e che lo porterà a scalare le montagne del Friuli e in seguito ad arrivare fino in California più precisamente allo Yosemite Valley.

Nel 1997, inizia invece la sua carriera da scrittore e giornalista. La sua penna diventa così nota a tutta Italia. A proposito di scrittura, sapete quale titolo di studio ha conseguito l’opinionista di Cartabianca per avere la possibilità di scrivere per alcuni dei quotidiani più importanti del nostro stivale? Svelato finalmente il segreto.

Il titolo di studio dell’opinionista di Cartabianca

In tanti anni di presenza scenica, di Mauro Corona si è parlato tanto e tante sono le domande che si sono posti gli italiani circa la sua vita privata. Una delle più popolari a cui però non è stata data ancora risposta, almeno fino ad oggi, è questa: quale titolo di studio ha conseguito l’opinionista di Cartabianca? Finalmente svelato il segreto.

Come abbiamo anticipato poc’anzi, nel 1997 Mauro Corona inizia la sua carriera da scrittore. Alcuni dei suoi scritti arrivano sul Gazzettino, quotidiano di fama nazionale. Corona è anche autore di diversi romanzi, tra l’altro profondi, in cui, attraverso gli occhi di personaggi costruiti dalla sua fantasia, svela una visione triste e malinconica del mondo e del rapporto sbilanciato tra uomo e natura.

È proprio la sua penna irriverente e pungente a farlo conoscere a tutta Italia. Sveliamo però la curiosità che stuzzica tanti. Se credete che per lavorare per alcuni dei quotidiani più importanti d’Italia Mauro Corona abbia compiuto studi illustri, vi sbagliate.

Sapete che l’opinionista di Cartabianca non ha finito nemmeno le scuole superiori? Ebbene sì, si è fermato alla terza media. A causa infatti della delicata situazione economica e familiare in cui versava da giovanissimo, si è dovuto rimboccare presto le maniche per aiutare il papà a tirare avanti la famiglia.

Tuttavia, l’amore per la scrittura ma soprattutto per la letteratura, lo hanno portato a istruirsi in totale autonomia. Ancora oggi Mauro Corona è un divoratore di libri. Affiancato anche dalle giuste persone, è stato capace di regalare alcuni gioiellini di scrittura all’Italia.

Sebbene da ragazzino avesse cominciato a frequentare il liceo artistico e poi il geometra, non ha concluso gli studi liceali per iniziare invece a lavorare. La cultura però la si può conquistare in tanti modi diversi e la lettura è una di queste. Anche se non ha un diploma di scuola superiore, Mauro Corona resta una persona istruita la cui penna piace tanto e che tanto fa parlare.