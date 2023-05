By

Il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un comunicato ha ufficializzato la presenza di Papa Francesco a Lisbona, dal 2 al 6 agosto, in occasione della giornata mondiale della gioventù.

Il Pontefice, durante il viaggio in Portogallo, farà tappa non solo a Lisbona per la 38 esima edizione della giornata mondiale della gioventù, ma anche presso il Santuario di Fatima il prossimo 5 agosto.

Il viaggio in Portogallo di Papa Francesco

Matteo Bruni, il direttore della Sala stampa della Santa Sede, in una nota ha ufficializzato il viaggio in Portogallo di Papa Francesco:

“In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, e accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali del Portogallo, Sua Santità Papa Francesco si recherà a Lisbona dal 2 al 6 agosto”.

Questo è quanto si legge nel comunicato, rendendo noti alcuni dettagli, come ad esempio la partenza anticipata di un giorno prima, quindi anziché il 3 al 2 e che il 5 agosto farà visita anche al Santuario di Fatima per la seconda volta in tutto il suo pontificato.

Un evento molto atteso, rimandato la scorsa estate a causa dell’emergenza pandemica da Covid.

Un viaggio tra periferia e cultura

È stata ufficializzata questa mattina la presenza di Papa Bergoglio il prossimo agosto in Portogallo, in occasione della giornata mondiale della gioventù, giunta alla sua 38 esima edizione, in programma a Lisbona dal 2 al 6 agosto.

Il raduno a livello internazionale tra giovani, promosso dalla Chiesa e dal Papa, è stato annunciato in occasione dell’ultimo incontro, che si è tenuto a Panama nel 2019. La tappa di Lisbona, prevista per l’estate scorsa ma rimandata causa Covid, è pertanto, un evento molto atteso.

La stazione radiofonica della Conferenza episcopale portoghese, Rádio Renascença, ha comunicato i motivi che hanno spinto Bergoglio ad anticipare di un giorno la sua partenza, voluta appositamente per visitare le diverse realtà sociali e periferiche del Portogallo, spesso molto difficili. Una 5 giorni in cui avrà modo di incontrarsi anche con personaggi di spicco a livello culturale.

Per il Pontefice si tratta della sua seconda visita in Portogallo, l’ultima risale 5 anni fa in occasione il centenario delle apparizioni mariane e canonizzò i pastorelli che avevano assistito alla visione della Vergine Maria.

La Giornata mondiale della gioventù è stata istituita nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II; le ultime 3 edizioni a cui ha preso parte Papa Francesco si sono svolte a cadenza triennale: a Rio nel 2013, Cracovia nel 2016 e l’ultima edizione a Panama nel 2019.