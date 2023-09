Marsala, uccide l’ex compagna e si toglie la vita: Marisa Leo lascia una bimba di 3 anni

Marisa Leo aveva 39 anni. A premere il grilletto contro di lei il suo ex compagno, Angelo Reina, 42 anni.

Nel 2020 la vittima lo aveva denunciato per stalking. Nella serata di ieri, l’uomo le aveva chiesto un ultimo incontro per parlare della bambina nata tre anni fa dalla loro unione. Dopo aver ucciso la sua ex, si è fermato in auto sul viadotto che porta a Castellammare del Golfo e si è ucciso con un colpo di pistola.

Omicidio-suicidio a Marsala: uccide l’ex e poi si toglie la vita

Ennesimo femminicidio, questa volta a Marsala, dove una donna di 39 anni – Marisa Leo – è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex compagno, Angelo Reina, 3 anni più grande.

Stando a quanto riferisce La Repubblica, dopo mesi di discussioni e litigi, Reina aveva chiesto un incontro chiarificatore alla sua ex compagna, per discutere della loro bambina. A quell’incontro però, l’imprenditore di Valderice si è presentato con un fucile e ha fatto fuoco contro la donna. le aveva chiesto un appuntamento. Poi è scappato in auto. La polizia stradale ha trovato il corpo senza vita di Reina all’interno della sua auto, lungo il viadotto che conduce a Castellammare del Golfo. Il 42enne si sarebbe tolto la vita con una pistola, ritrovata accanto al corpo. Nelle scorse ore, la famiglia della vittima aveva denunciato la scomparsa della donna.

Il passato di violenze e la denuncia per stalking

Nel 2020, Marisa Leo aveva denunciato il suo ex compagno per stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. La donna lavorava come responsabile marketing e comunicazione della casa vinicola Colomba Bianca, ed era un volto molto noto in provincia di Trapani.

Notizia in aggiornamento.