La tecnica della gruccia per stendere il bucato: non vedrai neanche una piega

Al contrario di ciò che si pensa, stendere il bucato senza lasciare pieghe su di esso non è affatto facile. Ecco il metodo infallibile.

L’ordine e la pulizia rappresentano un vero e proprio stile di vita. Per questo motivo, chi ci si identifica particolarmente, lo applica in ogni ambito e in ogni circostanza. Spesso, infatti, erroneamente si pensa che i due suddetti termini si riferiscano solamente all’aspetto casalingo. In realtà, si possono utilizzare anche per esprimere due qualità caratteriali.

Una persona pulita e ordinata, infatti, è un’individuo che tiene molto alla propria igiene personale, a vestire bene, e la cui anima, andando più a fondo, sia priva di cattiveria e di egoismo nei confronti del prossimo. Sono caratteristiche di tutto rispetto, ovviamente, l’ultima in special modo. Ma quella sulla quale oggi ci vogliamo soffermare è colei che verte sull’arte del ben vestire. Tale definizione non si riferisce solo alla qualità dei tessuti dell’abbigliamento, della fantasia o della marca, ma più precisamente al modo in cui, durante il lavaggio e l’asciugatura, trattiamo i nostri capi.

Ebbene sì, anche il metodo con il quale lasciamo asciugare il bucato incide sul risultato finale. La formazione di pieghe, si sa, è uno dei problemi più ricorrenti in tema di panni e lavatrici, ma non tutti sanno che, per questo, esiste una soluzione. Conosci la cosiddetta “tecnica della gruccia“? Se la risposta è “no”, e ti va di approfondire l’argomento, scopriamo insieme tutto quello che, a tale riguardo, c’è da sapere.

Stendere il bucato con la tecnica della gruccia

Per stendere bene il bucato ci vuole tempo, pazienza e dedizione. Sì, è vero, può di certo apparire come un’attività noiosa e poco stimolante, specialmente in quei giorni d’estate in cui il sole splende e il mare ci chiama. Tuttavia, malgrado ciò, è necessario portarla a termine a dovere, in modo da provare un’impareggiabile sensazione di benessere quando, guardando i nostri capi, ci rendiamo conto che nessuna piega e/o nessun segno indesiderato è presente su di essi.

Per far sì che ciò accada, quando procediamo all’asciugatura post lavaggio, basta affidarsi la tecnica della gruccia. Essa, come facilmente intuibile, consiste nell’utilizzo dell’appendiabiti per stendere i capi più soggetti alla formazione di segni indesiderati.

Parliamo delle camicie, ad esempio: sono belle sia nella versione maschile sia in quella femminile, ma sono un vero incubo da stendere! In questi casi, come precedentemente, accennato, basta lasciarle asciugare appese a una gruccia – possibilmente abbottonata – senza utilizzare le classiche mollette. Stirarle, successivamente, sarà molto più facile e veloce.

I segreti per un bucato perfetto

Malgrado possa sembrare un’impresa impossibile, ottenere un bucato perfetto è molto facile. Basta mettere in pratica determinate accortezze. Per prima cosa, per rispettare e non rovinare i tessuti, prima di lavare i nostri capi controlliamo sempre le indicazioni riportate sull’etichetta In questo caso, è necessario conosce i simboli riportati su di essa. In alternativa, affidiamoci a un programma della lavatrice che preveda una temperatura dell’acqua di 30/40°, e una centrifuga che non superi i 600 giri.

Per ciò che concerne l’asciugatura, invece, per tutti i capi per i quali è idonea, basta utilizzare la tecnica precedentemente illustrata. In aggiunta, è molto utile sbattere per bene tutti i panni prima di stenderli e tirare il tessuto, in modo da eliminare già manualmente tutte le pieghe che, inevitabilmente, si creano durante il lavaggio.

L’utilizzo corretto delle mollette, inoltre, è fondamentale: esse, infatti, vanno posizionate in punti dei capi assolutamente strategici. Per ciò che concerne le magliette, ad esempio, il posto giusto in cui applicarle è nell’area che va sotto le ascelle; su pantaloni, jeans e gonne, invece, vanno applicate a ridosso della vita.