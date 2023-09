Mara Venier si confessa e racconta l’amore per il produttore Nicola Carraro

La padrona di casa di Domenica In racconta il suo amore per il marito Nicola Carraro, raccontando retroscena e aneddoti inediti. Mara Venier appare innamorata come il primo giorno durante l’intervista al Corsera.

Da ormai 23 anni la vita di Mara Venier è indissolubilmente intrecciata a quella di Nicola Carraro, produttore cinematografico che ha sposato nel 2006 a Roma in una cerimonia officiata dall’ex sindaco della capitale Walter Veltroni. Un amore arrivato per lei alla soglia dei 50 anni, dopo altre esperienze deludenti alle spalle, e quando forse non ci sperava più. Invece, oggi, sono più uniti che mai, dopo 17 anni di matrimonio e una relazione che hanno dovuto anche difendere, come ha confessato lei stessa.

Mara Venier e il grande amore per Nicola Carraro

Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista a due che ha rilasciato assieme al marito al Corriere della Sera, durante la quale ha raccontato diversi aneddoti, anche spiacevoli, sul loro amore e di come abbia dovuto anche combattere per salvaguardarlo. “Nessuno ci dava due lire: tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati prestissimo. Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio eccoci ancora qui” ha raccontato alla giornalista Maria Volpe.

I due si incontrano la prima volta nel settembre del 2000, durante una cena organizzata dalla cugina di Nicola, Melania Rizzoli (Carraro è imparentato con gli editori Rizzoli – NdA), carissima amica di Mara, che si prepara con cura avendo sempre sentito un gran parlare di questo fantomatico uomo.

L’incontro, però, non va come previsto: “Quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: ‘Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui… ‘” ha spiegato divertita Mara. non che da parte del futuro marito sia andata poi meglio, visto che Carraro ha raccontato a sua volta come sia stato il cugino Angelo a spingerlo ad accompagnarla a casa quella stessa sera.

Eppure, quella sera i due salgono a casa di Mara e complice anche mezza bottiglia di grappa, si lasciano andare – in particolar modo lui – alle confidenze. Iniziano a frequentarsi, ma la conduttrice mette subito in chiaro che le sue origini sono umili e non è una persona che si fa abbagliare dalla ricchezza.

A lui non sembra importare, e nonostante la famiglia Carraro non faccia i salti di gioia all’idea di una relazione con una donna dello showbiz, l’amore prosegue con discrezione, finché non vengono paparazzati a Roma da Novella 2000, che li spinge a rendere ufficiale il rapporto. Dopo una vacanza a Turks e Caicos, a Santo Domingo, dove Nicola possiede una proprietà, lei decide di presentargli gli amici, che lo accolgono subito con gioia.

“Tutti erano pazzi di Nicola appena lo hanno conosciuto. Una su tutti, la mia più cara amica a quel tempo, Edwige Fenech, che mi disse: ‘È l’uomo giusto per te'” ricorda Mara. Ma le cose sono ben diverse con gli amici e la famiglia di Nicola.

Mara Venier, i problemi iniziali con amici e parenti di Carraro

“Alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perche non ero all’altezza” ha raccontato Venier ricordando quei primi tempi della relazione con il marito. Anche la famiglia di lui appariva sospettosa, al punto che la conduttrice arriva a chiedere un'”udienza” alla futura suocera.

“Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: ‘Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro’. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse” ha ricordato la padrona di casa di Domenica In.

Da quel momento la relazione continua a gonfie vele, nonostante non siano mancati i momenti in cui sono dovuti venire a patti con le esigenze uno dell’altra, come quella di Nicola di passare diversi mesi invernali a Santo Domingo per motivi di salute e il tornare a lavorare a tempo pieno di Mara, risoluta a viversi la sua rivincita nei confronti della Rai che l’aveva cacciata tempo prima in quanto ritenuta vecchia.

Nel 2006, poi, il matrimonio, dopo la proposta ricevuta da Nicola a Dubai: “Sapevo che l’avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma anche perché era giusto farlo. Una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte”.

Eppure, anche un amore da favola come il loro, non è rimasto indenne da momenti di crisi, come ha confessato Venier: “Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: “Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi””. Una crisi che fortunatamente è rientrata in breve tempo e non ha incrinato il rapporto, oggi più forte che mai.

Al punto che che spesso e volentieri Nicola è apparso nel parterre del pubblico di Domenica In, per supportare dal vivo la consorte. Mara tornerà alla guida del contenitore festivo di Rai 1 a partire dal prossimo 17 settembre, la conduttrice che ha guidato più edizioni in assoluto dello show, in quella che, per l’ennesima volta, la conduttrice definisce come la sua ultima stagione alla guida del programma. Sarà vero?