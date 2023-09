Dopo aver litigato con la sua vicina, tenta di darle fuoco

Ha tentato di uccidere la sua vicina di casa dopo aver litigato con lei per il parcheggio all’interno del condominio dove abitano. È accaduto a Quarto, in provincia di Napoli.

L’uomo, un 53enne, dopo il litigio ha tentato di darle fuoco. Cerchiamo di capire insieme l’esatta dinamica di quanto è accaduto.

Tenta di uccidere la sua vicina

In precedenza, fra i due, c’erano stati diversi dissidi e diverbi, ma mai si era pensato si potesse arrivare a tanto. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, l’ennesimo litigio per il parcheggio all’interno del condominio dove abitavano. Questa volta, però, l’uomo non c’ha visto più, ha cosparso la donna di benzina e le ha dato fuoco.

Ma non si è fermato lì perché poi, dopo essersi accanito contro la donna, ha appiccato il fuoco anche alla sua macchina. Il tutto sempre all’interno del parcheggio condominiale, dove è avvenuta la lite. È accaduto a Quarto, in provincia di Napoli. Immediati sono arrivati i soccorsi, insieme anche agli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Ha 48 anni ed ha riportato ustioni diffuse su tutto il corpo. Lui, invece, è stato arrestato e su di lui pende un’accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi.

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, la donna avrebbe coperto il box del vicino 53enne con il lenzuolo steso fuori dal balcone. Come dicevamo, l’uomo dopo essersi accanito con inaudita violenza nei confronti della donna, ed aver tentato di ucciderla dandole fuoco, ha appiccato le fiamme all’auto di lei.

Le dà fuoco

Quando sono arrivati i soccorsi, i medici del 118 hanno stabilizzato la donna, accertando quali erano le sue condizioni, prima di trasportarla al reparto ustionati dell’ospedale di Napoli. I Carabinieri, invece, hanno subito arrestato il 53enne, tale Francesco Riccio, già noto alle forze dell’ordine. Sempre secondo una prima ricostruzione dei fatti, fra i due in passato già c’erano stati diversi dissidi, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare s’arrivasse a tanto.

Ora l’uomo è in stato di arresto e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. La donna, invece, è ricoverata all’ospedale “Cardarelli” di Napoli in attesa di prognosi e, come detto, ha ustioni su diverse parti del corpo.

Alla base del litigio, non solo precedenti dissidi, questa volta invece per un parcheggio all’interno di un’area condominiale. La situazione è poi degenerata, fino all’arrivo del momento estremo da parte del 53enne, che ha tentato di uccidere la donna.