Manovra 2024, dal canone Rai agli asili nido: tutte le misure approvate dal governo

Il governo ha approvato la Manovra 2024. Salgono congedo parentale e sostegno per gli asili nido, mentre il canone Rai dovrebbe passare da 90 a 70 euro.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di una legge di Bilancio da 24 miliardi, approvata in poco più di un’ora, segnale della grande compattezza della maggioranza.

La Manovra 2024: le misure approvate dal governo

Il governo Meloni ha approvato la Manovra 2024 in Cdm. Si tratta di una legge di Bilancio da 24 miliardi, come ribadito da Giorgia Meloni. Il testo è stato già inviato a Bruxelles e si attende ora la limatura al corpo principale della legge, con un ddl che potrebbe non arrivare prima del 27 ottobre o al più i primi giorni di novembre.

La Manovra è stata varata in poco più di un’ora, come ha spiegato la stessa leader di Fratelli d’Italia, segno della grande unità di vedute e obiettivi del governo. Il pilastro della nuova Legge di Bilancio è certamente il taglio del cuneo fiscale, attualmente già in vigore – che sarà prorogato per altri 12 mesi. Il taglio sarà del 6% per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro, sale al 7% per i lavoratori con reddito non superiore ai 25mila euro annui. Si tratta di un aumento di circa 100 euro al mese per 14 milioni di persone.

L’altro faldone della Manovra 2024 è l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef. Le nuove aliquote per il prossimo anno vedranno quindi questa suddivisione: il 23% fino a 28mila euro, il 35% da 28mila a 50mila euro, il 43% oltre i 50mila euro. L’aumento in busta paga dovrebbe essere di circa 120 euro al mese.

Pensione donna e Ape sociale saranno sostituite da un unico fondo per la flessibilità in uscita. Nella Manovra fa capolino anche Quota 104 per il pensionamento anticipato anziché Quota 103, che è la misura attualmente in vigore. Per quanto riguarda le donne, la legge di bilancio prevede che le donne con due o più figli non paghino i contributi a carico dei lavoratori. Dal secondo figlio l’asilo nido è gratis.

Il canone Rai scenderà dai 90 euro annui, previsti ora, a 70 euro all’anno, come confermato dal Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.