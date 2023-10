Studentessa si getta dalla finestra di scuola ad Asti, salvata da un bidello

La studentessa e il bidello sono stati trasferiti entrambi in ospedale, ma non risulterebbero in pericolo di vita.

Il bidello avrebbe attutito la caduta della ragazza, che pare si sia gettata volontariamente dalla finestra.

Studentessa si getta dalla finestra ad Asti: salvata da un bidello

È caduta dalla finestra della scuola che frequenta ad Asti, ma a salvarla è stato un bidello che si era messo sul marciapiede per tentare di attutire la caduta della ragazza. Bidello e studentessa sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Notizia in aggiornamento.