Maltempo diffuso in tutta Italia: esondazioni, frane e mareggiate

Nelle ultime ore si sta abbattendo un tempo terribile in diverse regioni italiane. In Campania, Sardegna, Umbria e Toscana, la protezione civile ha diramato l’allerta meteo, la quale probabilmente verrà estesa anche alla giornata di domani. Intanto le precipitazioni intense stanno causando diverse calamità naturali, come esondazioni e frane.

In particolare in Veneto il Centro Funzionale Decentramento della Protezione Civile ha dichiarato lo stato d’attenzione, a partire da venerdì 20 gennaio. Questo a causa di nevicate intense e venti forti anche a bassa quota.

In Molise invece, a Sesto Campano il fiume Volturno è esondano, distruggendo un argine, in cui vi era già una piccola voragine. Le acque hanno raggiunto anche alcune abitazione e per questo motivo il sindaco Eustachio Macari ha annunciato una diffida alla Regione Molise. A quanto pare sono state messe in atto solo misure strutturali e non radicali. La situazione intanto degenera.

Anche nella capitale oggi si sono verificati diversi disagi dovuti al maltempo. In particolare gli interventi d’aiuto nei confronti dei cittadini sono stati circa 60. Si è trattato principalmente di disagi dovuti al traffico o a incidenti, fortunatamente non gravi.

In Campania invece si stanno verificando numerose calamità a causa della pioggia. Tra queste numerose esondazioni e frane, in particolare in paesi della provincia di Salerno, come Sarno e Nocera.

A quanto pare, il fiume Sarno è esondato alla foce, mettendo in pericolo alcuni automobilisti. Fortunatamente i volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile di Castellamare di Stabia li hanno riportati in salvo attraverso dei Pick up.

Anche in Umbria diversi fiumi sono straripati, in particolare si tratta del fiume Nera a Vallo di Nera e il Tevere a Deruta.

Dunque in queste ultime ore si stanno verificando una serie di disastri ambientali, a causa dei fenomeni atmosferici estremi.

Alla base di tutti questi eventi vi sono i cambiamenti climatici. Questi ormai sono divenuti un problema concreto e visibile a tutti, centro del dibattito all’interno della comunità internazionale.

Gli stati dunque hanno ormai il dovere di attivarsi per combattere i cambiamenti climatici, in modo da garantire un corretto svolgimento della vita di tutti i cittadini.

Questo attraverso la messa in atto di strategie di mitigazione e adattamento sui diversi territori, atte a contrastare il degrado ambientale e il cambiamento climatico.