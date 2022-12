Maionese, la migliore in commercio costa 1 euro: sono in pochi a comprarla

La maionese migliore costa solo un euro e quasi nessuno la compra: da una stima è lei ad avere gli ingredienti migliori.

È uno degli ingredienti della tradizione che piace proprio a tutti. Una crema morbida che accompagna i piatti più semplici, sino ad arricchire i sapori forti e decisi. Oggi in commercio si possono trovare varie tipologie di maionese, con brand più o meno conosciuti, al fine di poter rispondere alle esigenze di ogni consumatore. Dalla classica con ricetta tradizionale, sino a quella con un gusto delicato per arrivare alla vegana che utilizza ingredienti differenti ma senza alternarne il gusto. Da una indagine è emerso che la migliore maionese in commercio abbia il costo di solo un euro, ma in pochi la comprano e la conoscono.

Come scegliere la maionese?

Come accennato, la maionese è una crema che insaporisce e accompagna ogni tipologia di ingrediente. È preparata con la ricetta tradizionale ricca di uova, oppure con varianti che vanno a solleticare il palato dei consumatori più esigenti. Ogni si trova una versione per tutti i gusti, ma è bene sapere quali siano i fattori per scegliere la migliore e dare ai piatti quel tocco raffinato in più.

Un ingrediente che si usa non solo in estate ma anche in inverno, ed è sempre presente all’interno della dispensa degli italiani. Proprio per questo motivo, Altroconsumo ha deciso di svolgere un’analisi e uno studio mettendo sul tavolo 22 prodotti con marchi più o meno conosciuti.

L’analisi ha preso in esame prima di tutto l’etichetta, verificando che fossero presenti tutte le informazioni specifiche e obbligatorie per legge. Tra queste ci sono gli ingredienti, le proprietà nutrizionali per ogni porzione e se ci sono le uova come è avvenuto l’allevamento delle galline.

Poi c’è stata una attenzione particolare agli additivi presenti, sugli aromi aggiunti e tutti ingredienti che potrebbero non essere necessari e/o non previsti sulla ricetta base. Come ultimo step hanno chiesto a 280 consumatori di assaggiare questi prodotti e dare il loro parere contando su vista – olfatto e poi gusto.

Maionese migliore da comprare: cosa solo un euro

Una analisi approfondita, considerando che dopo l’assaggio da parte dei consumatori si è andato ad analizzare anche la presenza o meno di conservanti e la qualità degli ingredienti scelti.

Solo quando il test è stato ultimato sono arrivati i risultati sulle migliori maionese in commercio. I ricercatori sono rimasti sbalorditi, infatti tra le marche più e meno note è emerso che la migliore è venduta dalla Lidl: la maionese Kania è venduta ad un prezzo di 0,85 centesimi – meno ancora di un euro.

Secondo quanto emerso, questa è una maionese che comprano in pochi per via del brand poco conosciuto. Eppure, i ricercatori hanno notato un insieme di informazioni valide come dettato dalla legge italiana e ingredienti di ottima qualità. Non solo, per gli assaggiatori è lei che ha mantenuto il gusto tradizionale della maionese classica fatta a mano dalla nonna.