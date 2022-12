Morto il bambino di 8 anni in India che come Alfredino è caduto in un pozzo

By

Tanmay Sahu non ce l’ha fatta. Il bambino, caduto in un pozzo in India, era stato raggiunto dai soccorritori sabato mattina.

Era caduto in un pozzo quattro giorni fa il bambino di 8 anni. Purtroppo è arrivata la notizia della morte di Tanmay Sahu, estratto dai soccorritori già in condizioni critiche. Secondo le fonti locali sarebbe arrivato in ospedale già senza vita. Una storia che a molti ha ricordato quella dell’incidente di Vermicino, in cui aveva perso la vita il piccolo Alfredino Rampi.

India, morto il bambino di 8 anni caduto nel pozzo

Stava giocando accanto a un pozzo insieme a degli amici lo scorso martedì sera Tanmay Sahu. L’incidente nello stato centrale di Madhya Pradesh, davanti alla sorella maggiore di 12 anni, che era andata ad allertare i genitori. Il padre aveva dunque immediatamente allertato i soccorsi, che si erano presentati sul posto in pochi minuti.

L’operazione di salvataggio, afferma il padre del piccolo, era iniziata intorno alle 18:00 del 6 dicembre. Inizialmente i soccorritori avevano provato a chiamare Tanmay, riuscendo a sentire anche la sua voce dal fondo del pozzo.

Una volta raggiunto il bimbo era però privo di sensi, secondo quanto ha reso noto la polizia locale. La BBC ha inoltre diffuso sapere una nota di un funzionario locale, amareggiato per la morte del bambino che ha dichiarato: “Tutti hanno lottato da quando il giovane era caduto nel pozzo”.

I lavori sono andati avanti per 60 ore di fila, nelle quali i soccorritori hanno scavato un tunnel adiacente al pozzo per poter recuperare il bambino. hanno partecipato alle operazioni di salvataggio la Guardia nazionale, la polizia locale e lo State Disaster Response Force. A un certo punto purtroppo però il bambino ha smesso di rispondere.

Morte Tanmay Sahu 41 anni dopo Alfredo

Una dinamica che ha ricordato a molti l’incidente di Rayan, bimbo di 5 anni estratto senza vita da un pozzo in cui era caduto in un villaggio in Marocco, ma soprattutto l’incidente pozzo di Vermicino, che scosse il nostro Paese nel 1981.

In quel caso a perdere la vita tragicamente era stato Alfredino Rampi, di soli 6 anni. Le operazioni di salvataggio di Alfredino tennero col fiato sospeso un’intera nazione, nel giugno di ormai 41 anni fa. Caduto in un pozzo in una frazione di Fascati, dopo tre giorni di inutili tentativi di soccorso, il bambino morì a 60 metri di profondità.

La vicenda ebbe una risonanza mediatica incredibile, tanto da essere diventato uno dei casi piu famosi della storia dell’italiana. La Rai portò avanti la diretta televisiva infatti per le ultime 18 ore delle operazioni di salvataggio, fino alla notizia della morte di Alfredino che sconvolse l’intera nazione.