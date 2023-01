Maglia a collo alto soffocante, in 5 minuti trovi la soluzione: così risolvono i sarti

I sarti per risolvere il problema del collo alto soffocante sulla nostra maglia hanno trovato un metodo che pone fine al fastidio in soli 5 minuti. Ecco quale.

Uno dei momenti più belli della nostra vita che tendiamo fare per rilassarci è quello dello shipping, che è considerato un vero e proprio toccasana del buonumore quando si è giù di morale.

In questo periodo di saldi, molti italiani hanno approfittato delle offerte messe a disposizione in molti negozi di abbigliamento per acquistare dei vestiti che desideravano e che sono stati scontati.

Maglia: ecco come risolvere il problema del collo alto

Ma a volte, ci ritroviamo ad acquistare anche capi d’abbigliamento che non erano previsti e che abbiamo acquistato per via del basso costo e che pensiamo di utilizzare in un secondo momento.

Spesso, infatti, acquistiamo molti mesi prima, abiti che indosseremo solamente nella stagione successiva e ci ritroviamo a trovare dei difetti che non avevamo notato nel momento dell’acquisto.

Per via del nostro cambiamento fisico che potrebbe avvenire o per via di altri problemi, alcuni indumenti possono andarci più larghi o più stretti o non essere così attraenti come quando li avevamo acquistati.

Ma c’è un problema che attanaglia moltissimi di noi ed è il collo alto che può esserci sulla nostra maglia. Molte volte, questo rimane stretto e tende a dare l’idea di soffocamento e quindi regaliamo o gettiamo il nostro capo d’abbigliamento.

Questo è un vero e proprio peccato, perché magari il colore ci piaceva tanto o perché se fosse stato più largo sul collo l’avremo utilizzato ugualmente dato che comunque ci piaceva tanto.

Il metodo dei sarti

Ma non bisogna disperare, perché con un gesto, in soli cinque minuti possiamo recuperare la nostra maglia senza dover stare più a preoccuparsi dell’effetto soffocante che può dare al nostro collo.

Prima di tutto bisogna acquistare una cerniera e dopo adagiarla sul collo completamente fuoriuscito e con delle forbici andare a tagliare la zona dove questa cerniera verrà applicata in un secondo momento.

Dopodiché, prendiamo due strisce di scotch in tessuto e andiamo a metterle sull’estremità del taglio fatto sia da un lato che dall’altro e passare sopra il ferro da stiro in modo che possa aderire.

Fatto ciò, andiamo ad adagiare la nostra cerniera sopra il nastro e con l’aiuto di una macchina da cucire andremo a legare questa la nostro maglione facendo più volte avanti e indietro in modo che aderisca perfettamente.

Una volta attaccata la cerniera andiamo a rovesciare il maglione e a tagliare tutti i fili in eccesso e le parti che non ci servono e che potrebbero dare fastidio una volta indossata la maglia.

Fatto ciò, vedremo come grazie all’utilizzo della cerniera il collo potrà essere rivoltato e avremo una maglia che ci terrà al caldo senza avere la sensazione di soffocamento e che può essere aperta fino allo scollo.

Questo metodo è stato ingegnato dai più esperti sarti ed è realizzabile in pochissimi minuti basta avere solo un po’ di praticità e il gioco è fatto.