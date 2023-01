Raddoppia la raccolta di frutta e verdura grazie a questo ingrediente del frigo

Grazie ad un ingrediente presente nel nostro frigo possiamo raddoppiare il raccolto di frutta e verdura. Ecco di quale si tratta.

Una cena o un pranzo completo, si conclude con un dessert ma prima ancora del dolce sulle nostre tavole viene servita della frutta che varia in base a quella disponibile a seconda della stagione.

Ci possono essere tanti tipi di frutta a secondo del gusto così come anche le verdure devono rispettare la loro stagionalità anche se molte di queste tendono ad essere presenti tutto l’anno.

Frutta e verdura: ecco l’ingrediente che fa raddoppiare il raccolto

Mele, banane, pere, carote, patate e tanti altri tipi di frutta e verdura, ortaggi e quant’altro si possono trovare facilmente al supermercato e dal nostro fruttivendolo di fiducia e possiamo sbizzarrirci per preparare leccornie diverse.

Ultimamente, si sta facendo sempre più insistente, il consumo di frutta e verdura a km 0, ossia vale a dire, ottenere prodotti che non hanno fatto tantissimi km e che possono essere consumati direttamente sul posto.

Per questo si incentiva i consumatori a comprare prodotti che vanno direttamente dalla terra del contadino alla tavola, evitando che ci siano tanti passaggi e che ci sia una sorta di contaminazione.

Questo è molto importante e la Coldiretti si attua affinché i cittadini italiani possano acquistare prodotti genuini e spesso, in vari punti della città, possiamo trovare bancarelle gialle che vendono frutta e verdura di qualità.

Il benessere della frutta e della verdura e il loro sapore dipende anche dal terreno in cui vengono coltivati e come questo viene trattato, evitando antiparassitari e prodotti non salubri per la salute del consumatore.

Per questo motivo, si tende a consumare prodotti biologici o senza OGM specie se la destinazione è dovuta ai più piccoli tanto che nelle scuole qualche anno fa è stato istituito il programma Frutta nelle scuole.

Il segreto dei contadini

Ma per far si che la frutta e verdura cresca in modo salubre bisogna stare molto attenti a quello che si mette nel terreno, specialmente se abbiamo un orto fatto in casa, molto diffuso in America ma che sta prendendo piede anche in Italia.

Esiste un segreto che farà raddoppiare la quantità di frutta e verdura e la loro crescita e il tutto sta in un ingrediente presente all’interno del nostro frigorifero che usiamo per altri scopi.

Stiamo parlando del lievito di birra. Questo prodotto, fornisce dei microrganismi al terreno che si vanno a insediare all’interno delle piante rafforzandole grazie alla presenza di fosforo e azoto.

Per preparare un fertilizzante con questo ingrediente, basta tritarlo o usare quello in polvere all’interno di un bicchiere di acqua a temperatura ambiente e inserire all’interno un cucchiaino di zucchero.

Questa soluzione, va utilizzata per annaffiare l’orto e dopo qualche tempo vedremo come la raccolta di frutta e verdura sarà abbondante e potremo consumare i prodotti senza alcun problema.

Questo è uno dei metodi che i contadini mettono in atto per far si che i loro prodotti della terra fioriscano senza alcun problema e in modo abbondante.