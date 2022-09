Telefonini contraffatti, questi non li comprare: pieni zeppi di virus | Dimenticateli

By

I telefoni contraffatti sono una realtà da non sottovalutare e alcuni modelli non devono assolutamente essere acquistati. Tra virus e pericolosità è allerta.

Si può vivere senza lo smartphone? In teoria sì, ma in realtà è impossibile perchè tutta la vita resta all’interno di quella piccola scatoletta. Ci sono telefonini economici e altri più performanti, dalle caratteristiche differenti. Poi ci sono i telefonini contraffatti, che non dovrebbero mai essere comprati. Ma come riconoscerli?

Smartphone, come comprarli in sicurezza?

Tutti hanno un cellulare, anche i bambini per motivi di sicurezza. Questo porta le persone a voler scegliere dei modelli di aziende non conosciute che potrebbero portare a delle problematiche.

Una società di cyber sicurezza ha scovato un sistema pericoloso, con uno schema preciso ai danni degli utenti. Vendendo a prezzo basso dei telefoni contraffatti, chi vuole risparmiare non si lascia scappare l’occasione. Secondo quanto emerge avrebbero dei virus preinstallati.

La contraffazione è un fenomeno inarrestabile, che non impatta solo con l’economia ma anche per la sicurezza. I prodotti contraffatti sono tantissimi, passando dall’elettronica e arrivando sino ai vestiti oltre che gli alimenti. A tutto questo si sono aggiunti gli smartphone contraffatti che vestono da prodotti di alta qualità marchiati con brand noti: in realtà è tutto falso ed è l’utente a pagare le conseguenze.

Al loro interno sono stati trovati dei virus potenti e pericolosi. È stata la società di cyber sicurezza Dr.Web a mettere sotto la lente di ingrandimento 4 modelli di telefoni cinesi contraffatti.

Allarme telefonini contraffatti, caratteristiche e pericolosità

I cellulari sono stati analizzati e tutti hanno presentato delle caratteristiche similari, con i virus piazzati prima ancora di vendere il dispositivo. Non è il caso di un cellulare economico falso che si rompe dopo poco tempo o infettato dopo l’accensione, bensì di dispositivi elettronici manomessi appositamente ancora prima di essere venduti.

Tra l’altro, il maleware è altamente pericoloso perché capace di collegarsi al profilo di WhatsApp per spiare l’utente e rubare i suoi dati personali. La scoperta fatta non è positiva, ma sicuramente aiuterà non poche persone a salvaguardarsi da determinati acquisti.

In alcune note si conferma che molti clienti di Dr.Web hanno telefonato per lamentarsi di alcuni cellulari acquistati e del loro comportamento dopo l’accensione. Solo dopo una analisi approfondita si è arrivati a quanto sopra. Le caratteristiche elencate sono le seguenti:

Sono smartphone di brand famosi

di brand famosi Il sistema operativo è Android 4.4.2 – versione vecchissima e non in uso, perché mancano i patch sulla sicurezza per il suo utilizzo

I modelli citati sono Huawei e Redmi-Xiomi, quindi tutti marchi famosi e tra i più venduti. L’obiettivo del virus è quello di rubare i profili WhatsApp di chi acquista il cellulare, per rubare tutte le informazioni riservate.

Come difendersi? Purtroppo non è dato sapere al momento dove siano stati acquistati questi cellulari contraffatti. Il consiglio è di fare sempre attenzione ad acquistare i modelli se non attraverso i soli canali certificati.