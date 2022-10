Macchie di olio sui vestiti, scordati del borotalco: le elimini così

SOS macchie di olio sui vestiti: ecco il trucchetto e l’escamotage per dire addio alle odiose chiazze di olio. Scordati il borotalco.

Durante una cena con amici o mentre stai consumando un bel piatto di spaghetti può capitare di sporcarsi con qualche goccia di olio sui vestiti. Una volta che ciò accade, è bene non lasciarsi prendere dal panico. Scordati del borotalco, puoi eliminare le macchie di olio ricorrendo a certi trucchetti ed escamotage che non conoscevi assolutamente.

Macchie di olio sui vestiti: quando può capitare?

SOS vestito macchiato da chiazze d’olio visibili. Quando può capitare? Può succedere che il consumo di cibi impregnati di olio finiscano sui vestiti, sulle camicie e sulle magliette durante una cena al ristorante con gli amici. Anche quando cucini e mescoli il cibo in pentola, può capitale che qualche goccia di olio finisca sui tuoi abiti. Quando capita è bene non disperarsi e mantenere una buona dose di pazienza.

Macchie di olio sui vestiti: cosa non devi fare?

È capitato che qualche goccia di olio si sia impregnata sulla tua camicetta o sul tuo abito. Cosa non devi fare? Quando capita una cosa del genere non devi assolutamente strofinare o bagnare la macchia di olio con l’acqua. È sbagliatissimo. Si tratta di un errore che commettiamo tutti quanto quando ci troviamo al ristorante. Il capo di abbigliamento rischia di alonarsi ancora di più e la macchia si espande anche da altre parti del tessuto.

Macchie di olio sui vestiti: quali sono i buoni rimedi?

Per eliminare le macchie di olio persistenti è bene ricorrere a validi rimedi naturali. Ce ne sono davvero tantissimi. Puoi trattare la macchia di olio ricorrendo all’utilizzo dell’alcol a 90 gradi ed attendere qualche minuto. Dopo aver atteso, puoi lavare l’abito o il capo di abbigliamento sporco immergendolo in una bacinella riempita con acqua e detersivo per il bucato.

Altro buon rimedio naturale per eliminare definitivamente le macchie di olio sui capi di abbigliamento è ricorrere all’uso del sale. Sale grosso e acqua sono la soluzione per trattare la zona che si macchiata con l’olio. Successivamente, immergi il capo in una bacinella riempita con acqua e detersivo per il bucato e lascialo in ammollo. Rimarrai sorpreso dai risultati strabilianti.

Altro ottimo rimedio naturale per eliminare definitivamente le macchie di olio sui capi è quello di ricorrere all’utilizzo del succo di limone. Si tratta di una valida soluzione efficace e veloce: basta sfregare leggermente e poi risciacquare immediatamente.

Per eliminare le macchie di olio dai vestiti è possibile ricorrere anche al bicarbonato di sodio che deve essere mescolato con un po’ di aceto di vino bianco.

Rispetto a questi rimedi naturali, consigliamo di non ricorrere all’utilizzo del borotalco o il gesso che devono essere spazzolati con molta energia sui capi di abbigliamento sporchi.