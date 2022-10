Bonus 5000 euro per queste famiglie, fai domanda: scade il 2 dicembre

Ecco cos’è il bonus 5000 euro per le famiglie, potete ottenerlo nel caso in cui inviate la domanda entro questa data prossima.

Alcune regioni italiane stanno pensando di aiutare le famiglie residenti con delle agevolazioni, che le sosterranno nei momenti più complessi della loro vita, come quelli delle spese straordinarie.

Alcune regioni italiane stanno pensando di aiutare le famiglie residenti con delle agevolazioni, che le sosterranno nei momenti più complessi della loro vita, come quelli delle spese straordinarie.

Un nuovo bonus per le famiglie

In questo periodo di crisi, le famiglie italiane hanno bisogno di ottenere sostegno da parte dello Stato italiano e dalle regioni.

Fortunatamente, l’Italia ha previsto un bonus 5000 euro che aiuterà alcuni soggetti ad affrontare delle spese necessarie.

Purtroppo l’agevolazione in questione non è per tutti e soltanto alcune famiglie potranno beneficiarne.

Esiste anche una data di scadenza che si deve assolutamente rispettare per rientrare tra coloro che riceveranno i 5000 euro.

Esiste anche una data di scadenza che si deve assolutamente rispettare per rientrare tra coloro che riceveranno i 5000 euro.

Come ottenere il bonus 5000 euro

Il bonus 5000 euro è destinato a tutti i cittadini residenti nella Regione Sicilia e in possesso di proprietà appartenenti a determinate categorie catastali.

In particolare si tratta delle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 ed A/11. Sono tutti quegli immobili destinati all’uso abitativo, mentre risultano escluse dal bando quelle destinate a uso ufficio.

Oltre agli immobili di tipo A, sono inserite nel bando anche quelle costruzioni di categoria C/2 (magazzini e depositi), C/6 (stalle, scuderie e autorimesse senza finalità di lucro), C/7 (tettoie) e F/5 (lastrici solari).

Le finalità del beneficio sono quelle di aiutare le famiglie della Sicilia a smaltire l’amianto dalle loro case. Non potranno essere utilizzati, quindi, per coprire spese di diversa natura che non abbiano nulla a che vedere con l’eliminazione dell’amianto per ragioni di sicurezza. Questo materiale, infatti, è illegale dal 1992. I 5000 euro sono la cifra massima di copertura dei lavori.

Ma come si accede al bando? Bisogna visitare il sito web bandoamianto.regione.sicilia.it. Le domandine possono essere inviate dal 19 settembre 2022 fino al 2 dicembre 2022, alle ore 18.00.

Avete quindi ancora due mesi per inoltrare la vostra richiesta e per sperare che la Regione Sicilia accetti la vostra candidatura.

L’importo massimo di 5000 euro coprirà l’80% dei costi sostenuti dalle famiglie siciliane per lo smaltimento dell’amianto. Gli interventi dovranno avere un costo massimo di 30 mila euro.

