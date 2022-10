Ida Platano, che mestiere fa la dama di UeD? Non l’aveva capito nessuno

La bella dama bresciana Ida Platano, protagonista storica del trono over di Uomini e Donne, fa un lavoro che non avresti immaginato. Vediamo cosa.

Ida Platano ha rivelato di essere ancora interessata a Riccardo anche se lui si è sempre mostrato incerto.

Chi è Ida Platano

La protagonista del trono over Ida Platano è arrivata diversi anni fa a sedere nel parterre di Uomini e Donne a seguito della fine di una storia durata 10 anni. Da quella storia è nato suo figlio che oggi ha 11 anni. Proprio negli studi di Canale 5, la Platano ha trovato un altro amore, quello per Riccardo Guarnieri. Con lui ci sono stati svariati tira e molla, una proposta di matrimonio, una convivenza durante il lockdown. Oggi, però, con il ritorno di lui tra i cavalieri del programma, l’interesse di lei sembra essersi di nuovo manifestato nei suoi confronti. Riccardo, invece, è sempre molto indeciso.

Nel mentre, non si è privata uscite con altri uomini. La storia più lunga l’ha avuta con il 39 enne Alessandro di Salerno, con il quale c’è stata un’uscita con tanto di bacio. I due, però, hanno affermato di non poter continuare poiché sono alla ricerca di cose diverse. Inoltre, Alessandro non sarebbe disposto a trasferirsi a Brescia, dove Ida vive con suo figlio e ha la sua attività professionale.

Che lavoro fa

Oggi, Ida Platano ha un grande seguito sui social, tanto da potersi definire influencer. Sono diverse le aziende che si affidano a lei per la promozione dei loro prodotti. Del resto, gran parte del pubblico, la supporta e la segue da tanti anni.

Quella di influencer, però, non è la sua unica occupazione. La bella bresciana, infatti, non ha mai nascosto di avere un lavoro a tempo pieno che la occupa molto. A Bagnolo Mella, infatti, ha un salone di parrucchiera che si chiama Maison Glamour. Un salone che è diventato molto ben frequentato nel corso degli anni e che attira anche molti suoi fans.

Tra le recensioni del salone spiccano entusiastici commenti circa il talento della dama occupandosi di tagli sia per uomo che per donna. Non solo taglio ma anche cura della chioma e consulenza del capello. Un lavoro, il suo che le ha consentito di farsi un nome, indipendentemente da Uomini e Donne, e di potersi rendere indipendente economicamente. Come più volte ribadisce, è una donna che tiene molto alla sua indipendenza economica e alla crescita di suo figlio, al quale non vorrebbe far mancare mai nulla.

Diciamo che da come si presenta ogni giorno in trasmissione, con la sua cura maniacale per i capelli, gli accessori e gli outfit, s’era capito che Ida Platano avesse un lavoro collegato all’immagine.