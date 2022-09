Lula fa appello al voto utile e cerca di attirare gli indecisi

Il sondaggio più recente dà un vantaggio a Lula di 17 punti sul presidente Bolsonaro sei giorni prima del primo turno.

Probabilmente nessun brasiliano conosce le dinamiche e i ritmi delle campagne elettorali di Luiz Inácio Lula da Silva. Questa è la sesta volta dalla sua prima sconfitta, più di 40 anni fa. Lula affronta quest’ultimo tratto per le elezioni di domenica prossima —primo turno— con una frenesia di comizi nelle piazze con più elettori e chiede un voto utile per rimuovere tempestivamente Jair Bolsonaro dalla cupola del potere.

Lula si prepara a ridiventare presidente del Brasile

L’incitamento all’odio ha permeato abbastanza che, per la terza volta dall’inizio della campagna, un sostenitore del presidente ha ucciso un sostenitore di Lula; È stato sabato, accoltellato, in un bar di una città nello stato del Ceará, secondo un quotidiano locale. Il giornale racconta che sabato sera l’aggressore ha fatto irruzione in un locale di Cascavel (Ceará), molto agitato, gridando: “Chi è un elettore di Lula qui?” ha chiesto ai parrocchiani.

E uno che ha risposto “me” ha pugnalato. La vittima è morta per le ferite riportate e la polizia ha confermato che l’attacco è stato il risultato di una discussione politica. È il terzo attacco mortale di questa campagna, in tutte e tre le occasioni l’aggressore era un bolsonarista e il defunto un lulista.

Lo stesso lunedì si è avuta un’altra pugnalata in un bar del sud del Brasile, a Santa Catarina. Un uomo che indossava una maglietta da presidente è stato accoltellato da un uomo noto nella zona per la sua affinità con il Partito dei Lavoratori di Lula. La polizia indaga se il movente sia politico o di famiglia, riferisce Folha de S.Paulo.

Un riflesso della tensione che regna è anche che entrambi i favoriti indossano giubbotti antiproiettile nelle loro manifestazioni, le vessazioni di alcuni candidati e sondaggisti in un clima segnato da estrema polarizzazione e la messa in discussione dei sondaggi da parte del presidente. I bolsonaristi sono convinti che i sondaggi mentono per impedire la rielezione dell’estrema destra.

Lula arriva al primo giro con la serenità che deriva dall’aver condotto la gara dal primo giorno, secondo i sondaggi. Bolsonaro è sempre stato al secondo posto, anche se ha accorciato le distanze. La più recente colloca l’estrema destra con il 31% contro il 48% della sinistra. Ma la sinistra è un vecchio cane e sa che non si vince niente, nemmeno all’ultimo minuto.

E inoltre, sembra così vicino al 50% dei voti validi che ha premuto l’acceleratore nel tentativo di evitare un secondo turno. È una probabilità che quasi nessun sondaggio prevede oltre il margine di errore, ma con la quale sogna il candidato del Partito dei Lavoratori. Una delle caratteristiche di questa elezione è che la stragrande maggioranza degli elettori ha già deciso da tempo il proprio candidato.

C’è chi preferisce le opzioni più al centro sinistra, come Ciro Gomes, o al centro destra, come Simone Tebet

O con Lula, o con Bolsonaro. Chi preferisce le opzioni più al centro sinistra, come Ciro Gomes, o al centro destra, come Simone Tebet, insieme agli indecisi, si aggirano intorno al 15%. Ecco perché Lula chiede ai suoi elettori convinti di fare un piccolo lavoro di formiche per i prossimi sei giorni, di parlare e cercare di convincere ciascuno degli elettori indecisi che incrociano la loro strada.

Parallelamente ha lanciato un’offensiva durissima per attirare i voti di Gomes, che i seguaci di Lula accusano di giovare a Bolsonaro con i suoi attacchi frontali ai favoriti. Gli appelli per un voto utile hanno francamente fatto sentire male Gomes, del PDT. Con aria di mistero, Gomes, questo veterano che si candida per la presidenza per la quarta volta, ha annunciato che lunedì farà un annuncio alla nazione.

E, nonostante i sondaggi lo mettano terzo con il 6% dei voti, questo lunedì nel suo discorso in onda sulle reti ha chiuso la porta a un ritiro anticipato della sua candidatura. Inoltre, ha denunciato di essere oggetto di una “violenta campagna di intimidazioni, menzogne ​​e operazioni per distruggere la sua immagine” per costringerlo a farsi da parte e lasciare la strada aperta a Lula.

La scorsa settimana, un gruppo di intellettuali e politici latinoamericani di sinistra ha pubblicato una lettera chiedendogli di dimettersi per facilitare la sconfitta di Bolsonaro. Il cantante Caetano Veloso, storico seguace di Gomes, ha dichiarato che voterà per Lula al primo turno.Il candidato di centrosinistra insiste però nel tenere aperta una terza via tra Bolsonaro e Lula, di cui è stato ministro per tre anni.

Nei giorni scorsi Gomes ha inasprito le critiche al suo ex capo e lo ha persino accusato di essere responsabile dell’ascesa dell’estrema destra. “Bolsonaro non esisterebbe se non fosse per la grave crisi economica e morale dei governi del PT”, ha detto lunedì. L’asprezza del tono gli è valsa le critiche dei membri del suo stesso partito che non vedono con occhi cattivi un riavvicinamento con Lula, visti i cattivi presagi nei sondaggi.

Lula ha cenato questo martedì con un folto gruppo di uomini d’affari, ma l’ultimo appuntamento cruciale nell’agenda dei candidati prima dell’apertura delle urne sarà giovedì sera, quando si affronteranno in un dibattito organizzato dal canale Globo. Lula e Bolsonaro proveranno a condannare la gara in quell’ultimo faccia a faccia, ma ci saranno tre giorni davanti in cui la disinformazione sulle reti potrebbe devastare quei pochi brasiliani che non sono convinti per chi votare.