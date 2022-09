Balotelli in trattativa con il Cagliari

Arrivato con tanto entusiasmo in Svizzera qualche mese fa Mario Balotelli potrebbe lasciare il Sion già a gennaio con la voglia di tornare in Italia cercando di rientrare miracolosamente nelle attenzioni di Roberto Mancini



Rischia di finire dopo appena un mese l’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Sion, l’attaccante italiano sta avendo molte difficoltà ad ambientarsi nel calcio svizzero e sarebbe pronto a tornare nel nostro paese.

Mister Tramezzani finora non gli ha concesso spazio ed il numero 45 ha raccolto appena 2 presenze e 52 minuti in questo avvio di stagione.

Mario Balotelli era arrivato in Svizzera con tanto entusiasmo e la volontà di disputare una grande stagione, ad oggi sembra difficile una sua permanenza al Sion, a gennaio il bomber azzurro potrebbe tornare in Italia.

Nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un possibile interessamento del Cagliari ma al momento i sardi ancora non hanno formulato nessuna offerta ufficiale.

Mario Balotelli è pronto a tornare in Italia

In questi anni ormai abbiamo imparato a conoscerlo, Balotelli non è abituato a tenersi le cose dentro e nelle ultime ore ha manifestato tutto il suo malcontento per il suo passaggio al Sion, squadra che al momento non sembra garantirgli lo spazio richiesto dal calciatore.

Cosi come conosciamo i punti deboli però sappiamo anche i suoi pregi, Balotelli è un talento straordinario e meriterebbe più spazio in un campionato assolutamente all’altezza delle qualità dell’azzurro.



Non lo ha mai nascosto, Balotelli ha il sogno di tornare in nazionale per dimostrare ancora una volta il suo grande amore verso i colori azzurri.

Nelle ultime ore sta crescendo l’interesse del Cagliari, i sardi sono retrocessi in Serie B e stanno cercando di ricostruire una squadra competitiva per riprendersi la massima serie nel minor tempo possibile.

Per il momento il Cagliari non ha formulato nessuna offerta ufficiale al Sion ma a gennaio, dovesse rimanere questa situazione, potrebbe avanzare una proposta importante al numero 45.

Balotelli tornerebbe subito in Italia, a 32 anni l’ex attaccante dell’Inter ha ancora le capacità per fare la differenza in un campionato tecnico e complicato come la Serie B.

Vedremo come si evolveranno le cose, “Super Mario” continua a far parlare di se più per il suo carattere che per la sua qualità, Balotelli ha voglia di tornare a casa per dimostrare di essere ancora in grado di stupire nonostante una carriera sfortunata e sicuramente deludete per quello che era il suo talento.