Luis de la Fuente è il nuovo allenatore della Spagna

A poche ore dal’addio di Luis Enrique arriva l’annuncio del nuovo ct spagnolo, si tratta di Luis de la Fuente che fino ad oggi guidava la nazionale Under 21.

La presentazione del nuovo commissario tecnico avverrà lunedì 12 dicembre ed il suo debutto ufficiale sulla panchina delle Furie Rosse ci sarà a marzo in occasione dei match di qualificazione ad Euro 2024 contro Norvegia e Scozia.



Sarà Luis de la Fuente a sostituire Luis Enrique alla guida della nazionale spagnola, l’ex allenatore di Roma e Barcellona è stato esonerato dopo l’eliminazione al mondiale subita dal Marocco.

A poche ore di distanza dall’addio di Luis Enrique la Federcalcio spagnola ha subito comunicato il nome del nuovo commissario tecnico decidendo di affidare la nazionale a de la Fuente che fino ad oggi guidava l‘under 21.



🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol ✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes 🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Salutato Luis Enrique la nazionale spagnola ripartirà da un allenatore esperto e vicino alla Federazione, Luis de la Fuente ha vinto un europeo under 19 nel 2015 conquistando anche una medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo ed una medaglia d’argento a Tokyo 2020.

La presentazione ufficiale avverrà lunedì 12 dicembre in una conferenza stampa programmata intorno alle 12:30.

Per il debutto ufficiale in panchina invece bisognerà aspettare il mese di marzo quando la Spagna affronterà Norvegia e Scozia nei match validi per le qualificazioni agli Europei del 2024.

De la Fuente ha dedicato tutta la sua carriera da calciatore all‘Athletic, club con il quale ha vinto due campionati, una coppa del re ed una supercoppa spagnola.

Anche da allenatore il classe ’61 non ha mai lasciato i confini spagnoli iniziando nel 2005 alle giovanili del Bilbao per poi allenare l’Alaves per poche partite.

Dal 2014 de la Fuente entra all’interno della nazionale spagnola e si afferma vincendo gli Europei under 19 nel 2015.

Dal 2018 era alla guida della nazionale under 21 con la quale ha vinto gli europei del 2019 (giocati in Italia) piazzandosi poi al secondo posto (dietro al Brasile) alle olimpiadi giocate a Tokyo nel 2020.

De la Fuente si è sempre fatto apprezzare per la sua capacità di valorizzare i giovani e proporre un gioco molto offensivo, da oggi la nazionale spagnola si affida a lui per tornare a dominare il calcio mondiale.