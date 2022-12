Dopo la condanna e le polemiche il Genoa manda in tribuna Portanova

La notizia della condanna per stupro non aveva portato nessun provvedimento restrittivo per Manolo Portanova che fino a questa mattina risultava regolarmente tra i convocati per il match tra Genoa e Sudtirol.

Le pesanti reazioni social hanno suggerito al club di fare un passo indietro ed il classe 2000 ha lasciato il gruppo assistendo alla partita dalla tribuna.



Giornate difficili per Manolo Portanova che due giorni fa è stato condannato a sei anni di reclusione in seguito all’accusa di stupro risalente allo scorso anno.

Subito dopo il processo il calciatore ha immediatamente ripreso gli allenamenti con il Genoa, il club infatti non ha preso nessun provvedimento restrittivo nei suoi confronti decidendo di considerarlo innocente sino a quando la sentenza non passerà in giudicato.

Portanova ha svolto regolarmente la rifinitura con i propri compagni ed il suo nome è stato inserito nella lista dei convocati per il match tra il Genoa ed il Sudtirol.

La decisione del club ha suscitato varie polemiche motivo per cui nelle ultime ore la società ha deciso di non alimentare ulteriori tensioni alla partita e lasciare fuori il classe 2000.

Portanova va in tribuna, il Genoa ci ripensa

A poche ore dall’inizio della partita Gilardino e tutta la dirigenza hanno deciso di fare un passo indietro e portare il ragazzo soltanto in tribuna per evitare di aggiungere ulteriori tensioni alla partita ed all’umore del giocatore.

Per ora comunque il Genoa non ha ancora preso provvedimenti ufficiali, vedremo se in serata Gilardino o la dirigenza rilasceranno dichiarazioni ufficiali in merito alla situazione di Portanova.