Qui si nasconde un cervo ma solo i più svegli riescono a trovarlo: dove si trova?

Un piccolo gioco per allenare la mente e metterla alla prova: riesci a trovare il cervo? Si trova proprio qui.



Un’illusione ottica è un’immagine che inganna sia l’occhio che la mente. Disturbati da dettagli fuorvianti, percepiscono una realtà distorta. Il cervello viene ingannato, perché il sistema visivo non restituisce le informazioni come sono realmente. È quindi molto facile cadere in errore. Ma c’è chi ha un occhio di lince e hanno la possibilità di raccogliere nuove se crescenti sfide. Osservando la foto sopra, dove si trova il cervo? Avete solo 17 secondi per individuarlo.

Illusioni ottiche: come agiscono sul cervello?

Sebbene sia molto complesso comprendere il meccanismo che ci impedisce di percepire certe cose come sono realmente, sappiamo che le immagini che i nostri occhi catturano vengono elaborate e interpretate dal cervello.

Le illusioni ottiche mettono alla prova il nostro cervello poiché percepisce una realtà distorta. Questo accade quando guardiamo un film. Il cervello analizza molte informazioni relative alle tonalità cromatiche, forme, consistenza, dimensioni e movimento. Se questa informazione è confusa, non viene interpretata correttamente e probabilmente perderà alcuni dettagli celati.

Illusioni ottiche e cognitive: ecco le altre più famose

Oltre a quella del cervo in un fitto bosco, ci sono altre illusioni ottiche meritevoli di citazione. Tra le immagini che ingannano di più i nostri sensi ed il nostro cervello c’è l’immagine del cuore su uno sfondo bianco e nero che sembra che si ingrandisca. In realtà, è un’immagine statica ed il nostro cervello viene “ingannato”, elaborando le informazioni in maniera del tutto errata.

Altra immagine statica è quella di una griglia nera con pallini bianchi che sembrano essere scintillanti. Anche in questo caso il nostro cervello elabora un’informazione del tutto distorta.

Dove si trova il cervo? Solo i più attenti lo scoprono

Non tutti siamo in grado di avvistare e mettere a fuoco un cervo dopo pochi secondi. Ciò implica che non si hanno grandi capacità di osservazione. In effetti, ci sono diversi elementi sull’immagine e le tonalità cromatiche che confondono. In questo caso può essere davvero saggio allenarsi per stimolare l’acuità visiva.

Le illusioni ottiche sono molto utili per determinare le capacità dell’acuità visiva di una persona. Sta ad ognuno di noi concentrarsi il più possibile e avere una visione d’insieme per visualizzare ciò che stiamo cercando.

Osservando l’immagine principale si nota una foresta al tramonto, bellissima e ricca di verde arricchito dall’arancione del cielo. Qui si trova un cervo che non tutti riescono a percepire al primo sguardo. Notando bene ogni piccolo angolo dell’illustrazione si dovrebbe riuscire ad individuare in soli 17 secondi.

Chi ci è riuscito significa che ha una mente acuta, attenta e sveglia. Al contrario, chi non riesce a mettere a fuoco il simpatico animale necessita di sviluppare maggiormente le sue capacità.

Ma quindi dove si trova il cervo nella foto? Esattamente in questa posizione:

Se in 17 secondi è stato localizzato con facilità, l’esperimento è stato superato. Se invece questa immagine non era chiara al proprio cervello e ai propri occhi, gli esperti consigliano di fare altri giochi di questo tipo per aiutare la mente ad essere più acuta.