Luca Abete, inviato di Striscia la notizia è stato aggredito dal gestore di un bar di Afragola, che ha minacciato di sparargli.

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia è stato picchiato da un gestore di un bar ad Afragola. L’uomo era sul posto per mostrare come i baristi effettuavano consegne in bicicletta portando il vassoio in mano. Il video è stato diffuso in rete, su Twitter, dal deputato Francesco Borrelli dei Verdi.

Luca Abete aggredito da un gestore di un bar: il video

Si è recato ad Afragola per mostrare come i baristi che effettuano consegne in bicicletta, portando il vassoio in mano, non tenendo in considerazione le norme di sicurezza che andrebbero applicati in questi casi. Il video dell’aggressione, pubblicato dal deputato dei Verdi, Francesco Borrelli:

Solidarietà all’inviato di #StrisciaLaNotizia Luca Abete per l’aggressione subita ad #Afragola durante un servizio sui cosiddetti “equilibaristi”, ovvero quei baristi che in barba a qualsiasi norma effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani. pic.twitter.com/eLQVXHOJZE — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 10, 2023

Gli equilibaristi, così sono stati definiti dall’inviato del giornale satirico di Canale 5, proprio perché i soggetti in questione, pur di effettuare consegne, tengono il vassoio in mano, mentre portano la bicicletta.

La presenza di Abete ha creato, come spesso accade, momenti concitati che, in questo caso, ha portato all’ennesima aggressione ai danni dell’inviato da parte del gestore di un bar ad Afragola.

Quest’ultimo ha minacciato lo stesso Luca di sparargli se non si fosse prontamente allontanato dal posto. Dopo le minacce, è passato all’azione: è, infatti, iniziata l’aggressione fisica con schiaffi e calci.

Il servizio organizzato dopo un annuncio di lavoro su Facebook

Luca Abete si è diretto sul posto, dopo che su Facebook era stato pubblicato, in un gruppo, un annuncio di lavoro legato a un’attività di Chiaiano in cui un bar ricercava persone per consegne: ai candidati era chiesta patente per motorino e capacità di guidare con il vassoio in mano.

Per il bar, ubicato ad Afragola, come viene mostrato, un ragazzo effettuava le consegne esterne proprio seguendo tali indicazioni che, pare, siano messe in atto dal 2018.

Il ragazzo delle consegne, intervistato da Abete, avrebbe rivelato di lavorare in nero, quindi senza contratto e senza diritti. Le consegne, inoltre, erano effettuate con un guanto incollato al vassoio.

Per appurare l’intera vicenda, dunque, Luca Abete si è recato dal diretto interessato, il quale non ha apprezzato la sua presenza. L’ha, dapprima, esortato ad andarsene, per poi utilizzare un linguaggio offensivo e, infine, arrivare alle mani, come si può vedere nel video diffuso su Twitter. L’inviato di Striscia, dunque, si è ritrovato al centro di un’aggressione, fatta di calci e schiaffi sferrati in pieno volto.