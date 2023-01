Gratta e Vinci, se vuoi quelli vincenti controlla il codice segreto: lo notano pochi

By

Gratta e Vinci, sai che quelli vincenti nascondono sempre un codice segreto? In pochi lo notano e lo riconoscono. Se vuoi sbancare al botteghino, ecco a cosa devi prestare attenzione.

Gratta e Vinci: il biglietto per cambiare vita

Sono tantissimi gli italiani che ogni giorno acquistano questi biglietti sfida sorte per cercare di cambiare vita. Chi lo fa per scaramanzia, chi solo per curiosità o per semplice abitudine: quotidianamente si registrano milioni di Gratta e Vinci venduti dai tabaccai o nei punti vendita autorizzati.

La dea della fortuna non è sempre clemente con tutti, lo sappiamo. Talvolta però è capace di sorridere e di cambiare la vita a qualcuno. Tu sei mai stato tra i fortunati? Hai mai grattato un Gratta e Vinci e portato a casa una cospicua somma di denaro?

Se la risposta è no, è forse perché non sei a conoscenza di un segreto. Devi sapere che i bigliettini della fortuna hanno un codice che potrebbe aiutarti ad identificare i quelli fortunati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il codice segreto per i biglietti vincenti

Tra i giochi d’azzardo legali più amati dagli italiani rientra per l’appunto il Gratta e Vinci. Ogni giorno gli italiani acquistano i famosi bigliettini sfida sorte con la speranza che la dea del denaro li assista e contribuisca a cambiare la loro vita.

Spesso però, e lo sappiamo benissimo, si finisce solo per buttare i soldi. La maggior parte dei biglietti che grattiamo sono in realtà perdenti. Ma come è possibile che qualcuno riesca però davvero a sbancare il botteghino e a cambiare la propria vita?

Ti diamo noi la risposta: devi prestare particolare attenzione a un segno distintivo, un codice che è presente sui biglietti. Ecco quali potrebbero essere quelli fortunati. Da anni, ci sono persone che si occupano di statistiche e probabilità anche con riferimento ai biglietti sfida sorte.

Ebbene, sono stati stilati alcuni consigli che consentirebbero agli italiani di acquistare il biglietto vincente. Innanzitutto, ci sono alcuni bigliettini che statisticamente danno maggiori probabilità di vittoria rispetto ad altri, per esempio il Maxi miliardario che garantisce la vittoria con la vendita di un biglietto su tre, Battaglia navale, dove un biglietto su 3,23 è quello vincente, Soldi cash 500 e Miliardario: in quest’ultimo caso un biglietto su quattro è quello fortunato.

C’è però un altro segreto che ti sveliamo: controlla sempre il codice dei biglietti. A cosa ci riferiamo? Al numero di serie presente su tutti i Gratta e Vinci. I pacchetti sono generalmente venduti in blocchi di 60 e le serie vanno da 000 a 059.

In questo blocco, secondo gli esperti, l’80% dei biglietti sfida sorte sono perdenti. Quelli fortunati o con maggior probabilità di vincita hanno invece un codice compreso tra 001 e 031.

Sapevi di questo trucchetto? Se la risposta è no, sappi che potresti davvero dare una svolta alla tua vita. Ora che sai che i numeri seriali dei Gratta e Vinci possono indicare i biglietti vincenti o meno, sarà più facile per te scovare il Gratta e Vinci che potrebbe darti maggiori probabilità di vittoria.

Tra i biglietti definiti più fortunati, rientrano il Miliardario e il Maxi miliardario che mettono in palio premi davvero molto alti. Facci caso quando acquisti questi Gratta e Vinci. Troverai sempre dei codici che identificano un importo come per esempio DCC:10 euro; VNC:25 euro; QQC: 50 euro.

Questi codici fanno riferimento ai cosiddetti premi progressivi che identificano ben 10 biglietti. Che cosa significa? Che nei Gratta e Vinci successivi potrebbe esserci una vincita superiore o uguale all’importo speso se i biglietti in questione sono gli ultimi di un determinato blocco.